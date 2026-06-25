SANTA CLARA, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS).- Cobertura oficial de TiGo Sports EN VIVO ONLINE para ver el partido Paraguay vs. Australia hoy por la Jornada 3 del grupo D del Mundial 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. FOTO DE DEAN MOUHTAROPOULOS PARA GETTY IMAGES Y AFP
SANTA CLARA, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS).- Cobertura oficial de TiGo Sports EN VIVO ONLINE para ver el partido Paraguay vs. Australia hoy por la Jornada 3 del grupo D del Mundial 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. FOTO DE DEAN MOUHTAROPOULOS PARA GETTY IMAGES Y AFP
Noé Yactayo
mailNoé Yactayo

Paraguay tiene una última oportunidad para seguir soñando en la Copa Mundial FIFA 2026. La Albirroja pone en juego su clasificación a los dieciseisavos de final este jueves 25 de junio cuando choque con Australia en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, por el cierre del Grupo D. El balón comenzará a rodar a las 23:00 horas de Asunción (10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT).

El equipo de Gustavo Alfaro depende de una victoria para avanzar sin mirar otros resultados, mientras que los Socceroos llegan con un escenario más favorable: un empate les bastará para asegurar el segundo lugar del grupo. Ese contexto convierte al encuentro en una de las definiciones más atractivas de la jornada mundialista.

Si planeas seguir el partido desde casa o mientras estás en movimiento, Trece (Canal 13) ofrecerá la transmisión EN VIVO para todo Paraguay mediante su señal de televisión abierta y sus plataformas digitales. A continuación, conoce cómo acceder a la cobertura y las diferentes alternativas para ver el Paraguay vs. Australia por TV y online.

¿Dónde ver Trece EN VIVO, Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026?

Los aficionados paraguayos podrán seguir el encuentro mediante la señal abierta de Trece (Canal 13), uno de los canales con mayor cobertura nacional durante la Copa Mundial FIFA 2026.

Opciones de transmisión

  • Trece (Canal 13)
  • Señal abierta nacional
  • Cableoperadores afiliados
  • Plataforma digital de Trece

¿Cómo ver Canal 13 Online EN VIVO?

Además de la televisión abierta, los usuarios podrán acceder a la programación de Trece mediante sus plataformas digitales compatibles con:

  • Teléfonos móviles
  • Computadoras
  • Tablets
  • Smart TV
  • Navegadores web

También puedes acceder a la señal en vivo ingresando al sitio web oficial de Trece desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026

DatoInformación
PartidoParaguay vs. Australia
CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026
GrupoD
FechaJueves 25 de junio de 2026
Hora11:00 p.m. de Asunción
TVTrece (Canal 13)
StreamingCanal 13 Online
EstadioLevi’s Stadium
CiudadSanta Clara, California (Estados Unidos)

Paraguay afronta una auténtica final en el Grupo D y buscará hacer valer su tradicional garra guaraní para superar a Australia y mantenerse con vida en la Copa Mundial FIFA 2026. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del encuentro por la señal abierta de Trece (Canal 13) y su plataforma online, con cobertura completa desde la previa hasta el pitazo final.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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