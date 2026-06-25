Paraguay tiene una última oportunidad para seguir soñando en la Copa Mundial FIFA 2026. La Albirroja pone en juego su clasificación a los dieciseisavos de final este jueves 25 de junio cuando choque con Australia en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, por el cierre del Grupo D. El balón comenzará a rodar a las 23:00 horas de Asunción (10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT).

El equipo de Gustavo Alfaro depende de una victoria para avanzar sin mirar otros resultados, mientras que los Socceroos llegan con un escenario más favorable: un empate les bastará para asegurar el segundo lugar del grupo. Ese contexto convierte al encuentro en una de las definiciones más atractivas de la jornada mundialista.

Si planeas seguir el partido desde casa o mientras estás en movimiento, Trece (Canal 13) ofrecerá la transmisión EN VIVO para todo Paraguay mediante su señal de televisión abierta y sus plataformas digitales. A continuación, conoce cómo acceder a la cobertura y las diferentes alternativas para ver el Paraguay vs. Australia por TV y online.

¿Dónde ver Trece EN VIVO, Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026?

Los aficionados paraguayos podrán seguir el encuentro mediante la señal abierta de Trece (Canal 13), uno de los canales con mayor cobertura nacional durante la Copa Mundial FIFA 2026.

Opciones de transmisión

Trece (Canal 13)

Señal abierta nacional

Cableoperadores afiliados

Plataforma digital de Trece

¿Cómo ver Canal 13 Online EN VIVO?

Además de la televisión abierta, los usuarios podrán acceder a la programación de Trece mediante sus plataformas digitales compatibles con:

Teléfonos móviles

Computadoras

Tablets

Smart TV

Navegadores web

También puedes acceder a la señal en vivo ingresando al sitio web oficial de Trece desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026

Dato Información Partido Paraguay vs. Australia Competición Copa Mundial FIFA 2026 Grupo D Fecha Jueves 25 de junio de 2026 Hora 11:00 p.m. de Asunción TV Trece (Canal 13) Streaming Canal 13 Online Estadio Levi’s Stadium Ciudad Santa Clara, California (Estados Unidos)

Paraguay afronta una auténtica final en el Grupo D y buscará hacer valer su tradicional garra guaraní para superar a Australia y mantenerse con vida en la Copa Mundial FIFA 2026. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del encuentro por la señal abierta de Trece (Canal 13) y su plataforma online, con cobertura completa desde la previa hasta el pitazo final.