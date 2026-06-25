SANTA CLARA, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS).- Cobertura oficial de GEN (CANAL 12) EN VIVO ONLINE para ver el partido Paraguay vs. Australia hoy por la Jornada 3 del grupo D del Mundial 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. FOTO DE LUIS ACOSTA PARA AFP
SANTA CLARA, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS).- Cobertura oficial de GEN (CANAL 12) EN VIVO ONLINE para ver el partido Paraguay vs. Australia hoy por la Jornada 3 del grupo D del Mundial 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. FOTO DE LUIS ACOSTA PARA AFP
Noé Yactayo
mailNoé Yactayo

La clasificación a los dieciseisavos de final está en juego y Paraguay depende de sí mismo para seguir con vida en la Copa Mundial FIFA 2026. La Albirroja se medirá este jueves con Australia en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, por la última jornada del Grupo D, en un partido que promete mantener la emoción hasta el último minuto.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro llega con tres puntos después de vencer a Turquía, mientras que los Socceroos también suman tres unidades, aunque parten con ventaja por diferencia de goles. Una victoria paraguaya le asegurará el pase a la siguiente ronda, mientras que un empate obligará a mirar otros resultados.

Si deseas seguir el encuentro desde tu televisor, computadora, teléfono móvil o Smart TV, GEN EN VIVO ofrecerá una cobertura especial para los aficionados paraguayos. En esta guía encontrarás los canales oficiales, las opciones para ver la transmisión online y toda la información necesaria para seguir el Paraguay vs. Australia EN DIRECTO.

TL;DR del Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026

  • 📺 GEN EN VIVO GRATIS
  • 💻 GEN Online
  • 🕚 Hora: 11:00 p.m. de Asunción
  • 🏟️ Estadio: Levi’s Stadium (Santa Clara)
  • 🌎 Copa Mundial FIFA 2026
  • Paraguay vs. Australia
  • Jornada 3 - Grupo D
  • Julio Enciso, Antonio Sanabria y Gustavo Gómez

¿Dónde ver GEN EN VIVO GRATIS, Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026?

GEN forma parte de la cobertura oficial del Mundial 2026 en Paraguay y estará disponible mediante los principales operadores de televisión del país, además de una amplia red de cableoperadores regionales.

Canales nacionales de GEN

OperadorCanal
Tigo TVCanal 12 SD / 612 HD
Tigo DTHCanal 12 SD
Personal TVCanal 12 SD
FlowCanal 12 HD
Claro DTHCanal 16 HD
Claro IPTVCanal 16 HD
Copaco IPTVCanal 8 HD

(Aquí mantienes las tablas por departamentos: Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Central, Concepción y Argentina, ya que son evergreen y aportan muchísimo valor SEO).

¿Cómo ver GEN EN VIVO Online?

Además de la televisión, los aficionados podrán acceder a la programación de GEN desde los servicios digitales habilitados por los operadores que incluyen la señal del canal.

Dispositivos compatibles

  • Smart TV Samsung
  • Smart TV LG
  • Android TV
  • Google TV
  • Chromecast
  • Apple TV
  • Android
  • iPhone
  • iPad
  • Tablets
  • Computadoras Windows y macOS

Paraguay busca el boleto a los dieciseisavos

La Albirroja llega a la última jornada del Grupo D con el objetivo de sellar su clasificación a la fase eliminatoria. Tras recuperarse con una victoria sobre Turquía, el equipo de Gustavo Alfaro vuelve a confiar en el talento de Julio Enciso, Antonio Sanabria y Gustavo Gómez, referentes de un plantel que mantiene intactas sus opciones de avanzar.

Australia llega con ventaja

Los Socceroos encaran el encuentro en una posición ligeramente más favorable gracias a su diferencia de goles. El conjunto dirigido por Tony Popovic sabe que un empate le basta para avanzar, por lo que intentará imponer su orden táctico y fortaleza física frente a una selección paraguaya obligada a buscar el triunfo.

¿A qué hora juega Paraguay vs. Australia?

PaísHora
Paraguay11:00 p.m.
Argentina11:00 p.m.
Uruguay11:00 p.m.
Brasil11:00 p.m.
Chile10:00 p.m.
Bolivia10:00 p.m.
Venezuela10:00 p.m.
Perú9:00 p.m.
Colombia9:00 p.m.
Ecuador9:00 p.m.
Estados Unidos (ET)10:00 p.m.
Estados Unidos (PT)7:00 p.m.
México8:00 p.m.
España4:00 a.m. (viernes)

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Paraguay vs. Australia

DatoInformación
PartidoParaguay vs. Australia
CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026 (Grupo D)
FechaJueves 25 de junio de 2026
Hora11:00 p.m. de Asunción (10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT)
TVGEN EN VIVO
StreamingPlataformas asociadas de operadores de TV
EstadioLevi’s Stadium
CiudadSanta Clara, California
PaísEstados Unidos

Paraguay se juega mucho más que tres puntos en Santa Clara. Con el pase a los dieciseisavos todavía al alcance, la Albirroja buscará prolongar su aventura mundialista frente a una Australia que también pelea por la clasificación. Los aficionados podrán seguir cada jugada mediante la cobertura especial de GEN EN VIVO, disponible en televisión y plataformas digitales habilitadas en todo Paraguay.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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