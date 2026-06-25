Una final adelantada. Paraguay enfrentará a Australia por la tercera fecha del Grupo D del Mundial de Fútbol 2026, este jueves 25 de junio, desde las 19:00 horas (PT) y 22:00 horas (Asunción). La ‘Albirroja’ tiene la obligación de ganar para clasificar a los 16avos de final de la Copa del Mundo.

¿Quieres seguir el partido de Paraguay desde tu smart TV, teléfono móvil, tablet o computadora? La transmisión oficial estará disponible en señal abierta a través de TiGO Sports.

¿Cómo ver Tigo Sports EN VIVO, Paraguay vs. Australia por el Mundial?

El partido por la Fecha 3 del Grupo D del Mundial FIFA 2026 entre Paraguay vs. Australia podrá verse EN VIVO a través de Tigo Sports en distintos países de Centroamérica y Sudamérica, tanto por televisión como vía streaming online mediante TiGo Play App y la aplicación oficial de Tigo Sports.

SANTA CLARA, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 25/06/2026. Canales que transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO para el partido contra Paraguay vs. Australia por la última fecha del Grupo D Mundial 2026 en el levi's Stadium, Santa Clara y California. FOTO creada por Gemini.

La compañía confirmó que tendrá derechos oficiales para transmitir el Mundial 2026 en varios territorios, permitiendo seguir el esperado encuentro desde celulares, Smart TV, tablets y computadoras con conexión a internet. Para acceder a la señal online será necesario iniciar sesión con una cuenta activa de Tigo en los países habilitados.

Estos son los países donde Tigo Sports transmitirá el Escocia vs. Brasil EN VIVO:

Guatemala

Honduras

Costa Rica

El Salvador

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Bolivia

En Guatemala, Honduras y El Salvador, por ejemplo, los usuarios podrán ver el partido directamente desde la señal de Tigo Sports en TV por cable o ingresando a TiGo Play App desde dispositivos móviles y Smart TV compatibles.

Además, Tigo Sports ofrecerá cobertura especial de los 104 partidos del máximo torneo de selecciones de fútbol de la FIFA, incluyendo previas, análisis, comentarios y reacciones posteriores a cada encuentro de la Copa del Mundo 2026.