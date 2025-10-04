El Real Madrid regresa al Santiago Bernabéu este sábado 4 de octubre para enfrentar al Villarreal en un duelo correspondiente a la jornada 8 de LaLiga 2025/26. El partido promete ser uno de los más emocionantes del fin de semana, con ambos equipos buscando mantenerse en la parte alta de la tabla y consolidar su rendimiento en el campeonato español.
Tras la primera derrota de la temporada frente al Atlético de Madrid (5-2), el equipo de Xabi Alonso buscará recuperarse ante su afición. Los blancos habían conseguido siete victorias consecutivas en todas las competiciones y ahora necesitan un resultado positivo para no perder terreno frente al líder, FC Barcelona.
Por su parte, el Villarreal llega en un momento destacado. El equipo dirigido por Marcelino García Toral se impuso 1-0 al Athletic Club, gracias a un gol de Alberto Moreiro, y actualmente ocupa la tercera posición de la tabla, consolidando su candidatura a seguir entre los primeros lugares de LaLiga 2025/26.
¿A qué hora se juega Real Madrid vs. Villarreal hoy 4 de octubre?
El partido Real Madrid vs Villarreal se disputará este sábado 4 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Los horarios por país son los siguientes:
|País
|Hora local
|Argentina
|16:00
|Brasil
|16:00
|Bolivia
|15:00
|Paraguay
|16:00
|Perú
|14:00
|Colombia
|14:00
|Ecuador
|14:00
|Uruguay
|16:00
|Venezuela
|15:00
|Chile
|16:00
|México (Noroeste)
|12:00
|México (Pacífico)
|13:00
|México (Centro)
|14:00
|EE. UU. (Este)
|15:00
|EE. UU. (Central)
|14:00
|EE. UU. (Montaña)
|13:00
|EE. UU. (Pacífico)
|12:00
¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Villarreal en vivo hoy?
Los derechos de transmisión del Real Madrid vs Villarreal EN VIVO varían según la región:
|País / Zona
|Canal / Plataforma
|Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Chile
|Disney+ Premium
|México (todas las zonas)
|SKY Sports
|EE. UU. (Este, Central, Montaña, Pacífico)
|ESPN+ Plus, ESPN Deportes, Fubo Sports