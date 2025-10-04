El Real Madrid regresa al Santiago Bernabéu este sábado 4 de octubre para enfrentar al Villarreal en un duelo correspondiente a la jornada 8 de LaLiga 2025/26. El partido promete ser uno de los más emocionantes del fin de semana, con ambos equipos buscando mantenerse en la parte alta de la tabla y consolidar su rendimiento en el campeonato español.

Tras la primera derrota de la temporada frente al Atlético de Madrid (5-2), el equipo de Xabi Alonso buscará recuperarse ante su afición. Los blancos habían conseguido siete victorias consecutivas en todas las competiciones y ahora necesitan un resultado positivo para no perder terreno frente al líder, FC Barcelona.

Por su parte, el Villarreal llega en un momento destacado. El equipo dirigido por Marcelino García Toral se impuso 1-0 al Athletic Club, gracias a un gol de Alberto Moreiro, y actualmente ocupa la tercera posición de la tabla, consolidando su candidatura a seguir entre los primeros lugares de LaLiga 2025/26.

¿A qué hora se juega Real Madrid vs. Villarreal hoy 4 de octubre?

El partido Real Madrid vs Villarreal se disputará este sábado 4 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Los horarios por país son los siguientes:

País Hora local Argentina 16:00 Brasil 16:00 Bolivia 15:00 Paraguay 16:00 Perú 14:00 Colombia 14:00 Ecuador 14:00 Uruguay 16:00 Venezuela 15:00 Chile 16:00 México (Noroeste) 12:00 México (Pacífico) 13:00 México (Centro) 14:00 EE. UU. (Este) 15:00 EE. UU. (Central) 14:00 EE. UU. (Montaña) 13:00 EE. UU. (Pacífico) 12:00

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Villarreal en vivo hoy?

Los derechos de transmisión del Real Madrid vs Villarreal EN VIVO varían según la región:

País / Zona Canal / Plataforma Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Chile Disney+ Premium México (todas las zonas) SKY Sports EE. UU. (Este, Central, Montaña, Pacífico) ESPN+ Plus, ESPN Deportes, Fubo Sports