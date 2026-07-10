Es el turno de La Roja en los cuartos de final del Mundial 2026 tiene lugar este viernes a partir de las 21:00 (hora peninsular española). España enfrenta a Bélgica EN VIVO EN DIRECTO HOY, viernes 10 de julio desde el Estadio Los Ángeles, por los cuartos de final del certamen. ¿Quieres ver el partido por TV, streaming online y app móviles? Aquí conocerás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión por señal abierta y cable pasan la cobertura completa desde cualquier plataforma digital.

La selección española se juega el pase a semifinales del Mundial 2026 frente a Bélgica en el SoFi Stadium de Los Ángeles, un choque con aroma de revancha histórica. España busca colarse entre las cuatro mejores del torneo por segunda vez en su historia, y la cita trae eco de aquel duelo de México 1986: entonces, el equipo de Emilio Butragueño llegaba embalado tras el 1-5 a Dinamarca, pero se topó con una Bélgica inesperadamente complicada. Cuarenta años después, la ‘Roja’ tiene la oportunidad de cerrar esa herida y reivindicar su candidatura al título con un fútbol dominante, decisiones tácticas claras y presión alta desde el primer minuto.

El España vs. Bélgica por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el España vs. Bélgica en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego España vs. Bélgica por el Mundial 2026 este viernes 10 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

México (CDMX): 1:00 pm

España: 9:00 pm

Puerto Rico: 3:00 pm

República Dominicana: 3:00 pm

Panamá: 2:00 pm

Costa Rica: 1:00 pm

El Salvador: 1:00 pm

Guatemala: 1:00 pm

Honduras: 1:00 pm

Nicaragua: 1:00 pm

Argentina: 4:00 pm

Brasil (Brasilia): 4:00 pm

Uruguay: 4:00 pm

Chile (Santiago): 3:00 pm

Paraguay: 4:00 pm

Bolivia: 3:00 pm

Venezuela: 3:00 pm

Ecuador: 2:00 pm

Perú: 2:00 pm

Colombia: 2:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el España vs. Bélgica?

Este viernes 10 de julio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el España vs. Bélgica por el Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio

México: ViX Mexico

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+, TVE La 1, RTVE Play, fuboTV España, La 2 Cat

Alemania: ZDF, ORF eins, SRF zwei, MagentaTV

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports

Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV, SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, Vivo Play

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+, Win Sports, Win+ Fútbol, Win Play

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+, Teleamazonas

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO

Costa Rica: FOX+, FOX

El Salvador: Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador

Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua

España vs. Bélgica se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026. (Video: Selección Española)