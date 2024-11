Este martes 05 de noviembre, desde el Estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid enfrentará a AC Milan por la Jornada 4 de la UEFA Champions League 2024-25 , un duelo de pronóstico reservado que tiene cara a cara a los dos clubes con mayor número de títulos de la competición. Eso sí, solo son 3 puntos de diferencia los que separan a Real Madrid del Milan (6 contra 3), por lo que una victoria merengue sería crucial para empezar a despegarse en la tabla de posiciones. Aquí te cuento los horarios y canales de transmisión para ver el partido .

Transmisión del partido Real Madrid vs. AC Milan EN VIVO y EN DIRECTO por la Jornada 4 de la UEFA Champions League 2024-25 desde el Santiago Bernabéu. (Foto: Composición Mix)

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Milan por Champions League?

El partido de Real Madrid vs. Milan iniciará desde las 9:00 p.m. horario peninsular. Sigue en España el encuentro EN DIRECTO entre Real Madrid y AC Milan desde el Santiago Bernabéu.

¿A qué hora ver Real Madrid vs. Milan desde México?

Sigue la transmisión de Real Madrid vs. Milan desde México a partir de las 2:00 p.m. (hora Centro de México). Aquí en Mix Sports te llevaremos el minuto a minuto del partido.

¿A qué hora ver Real Madrid vs. Milan desde Latinoamérica?

Argentina 5:00 p.m. Chile 5:00 p.m. Colombia 3:00 p.m. Ecuador 3:00 p.m. Perú 3:00 p.m. Paraguay 5:00 p.m. Uruguay 5:00 p.m. Venezuela 4:00 p.m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Milan EN VIVO por Champions League?

Mira la transmisión de Real Madrid vs. Milan EN VIVO por la señal ESPN en Latinoamérica, TNT Sports en México y Movistar+ Liga de Campeones en España . Estos son los únicos canales oficiales que van a pasar el partido por la Jornada 4 de la UEFA Champions League 2024-25 desde el Estadio Santiago Bernabéu. Además, podrás ver el partido en streaming online a través de Movistar Plus+, Disney Plus o Disney Plus Premium .

Real Madrid vs. Milan: lo que debes saber del partido

Fecha: martes 05 de noviembre 2024

martes 05 de noviembre 2024 Lugar: Estadio Santiago Bernabéu

Estadio Santiago Bernabéu Hora: 9:00 p.m. horario peninsular

9:00 p.m. horario peninsular Canal de TV: Movistar+ Liga de Campeones

Movistar+ Liga de Campeones Streaming: Movistar Plus+