Este domingo 30 de noviembre concluye la Jornada 14 de LaLiga y tenemos un duelo importante desde el Estadio Montilivi. Mira la transmisión de Real Madrid vs. Girona EN VIVO, donde los merengues buscarán el triunfo para mantenerse como líderes en el campeonato español . ¿A qué hora juega y qué canal lo transmite desde México, España y USA? Aquí te cuento todos los detalles para que puedas seguir la transmisión minuto a minuto de este importante encuentro del fútbol español.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Girona EN VIVO en USA, España y México?

Aquí te dejo con los horarios para que puedas ver la transmisión de Real Madrid vs. Girona desde Estados Unidos, México y España, este domingo 30 de noviembre 2025 desde el Estadio Montilivi.

Hora de España: 9:00 p.m. peninsular

9:00 p.m. peninsular Hora de México: 2:00 p.m. CDMX

2:00 p.m. CDMX Hora de USA: 3:00 p.m. ET

Atento a la programación local para que puedas seguir el partido desde su inicio, por la fecha 14 de LaLiga.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Girona EN VIVO desde USA, México y España?

Este encuentro de Real Madrid vs. Girona EN VIVO no será transmitido en TV abierta en ningún país. Aquí te dejo con las opciones en TV para que puedas ver el duelo desde USA, México y España.

Canal TV España: Movistar LaLiga

Movistar LaLiga Canal TV México: Sky Sports HD

Sky Sports HD Canal TV USA: ESPN Deportes

