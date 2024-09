Estados Unidos y Canadá se enfrentarán este sábado a partir 4 pm ET/1 pm PT desde el Children’s Mercy Park de Sporting Kansas City. USA llega a este encuentro después de la mala participación que tuvo en la Copa América, donde llegaron solo a la primera ronda, provocando la salida del entrenador Gregg Berhalter. Por su parte, Canadá llega a este encuentro con la confianza que le dejó la buena actuación en la Copa América, donde terminó en el cuarto lugar por primera vez en su historia. Entérate de los horarios por país, además de los canales TV ONLINE para que no te pierdas ningún detalle.

¿A qué hora ver Estados Unidos vs Canadá EN VIVO desde USA?

Horarios Ciudades de Estados Unidos 4 p.m. ET Virginia Occidental, Vermont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 3 p.m. CT Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 2 p.m. MT Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 1 p.m. PT Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs Canadá por Amistoso FIFA 2024?

El partido de Estados Unidos vs Canadá está programado para iniciar a partir de las 4 pm ET/1 pm PT. Estos son los horarios en diferentes partes del mundo para que puedas seguir el duelo de la Jornada 7 de las Eliminatorias 2026:

PAÍS HORARIOS Argentina 11:36hs. Bolivia 10:36 hrs Chile 10:36 hrs Ecuador 9:36 hrs México 8:36 hrs Paraguay 10:36 hrs República Dominicana 10:36 hrs Puerto Rico 10:36 hrs Uruguay 11:36 hrs Venezuela 10:36 hrs

¿Cómo ver USMNT vs. Canadá por TV y streaming en USA?

El amistoso internacional entre USA vs. Canadá en Estados Unidos se verá a través de los canales ViX y Fox Soccer Plus.

¿Cómo ver el partido en Estados Unidos vs. Canadá por TV y streaming desde México?

El partido entre USA vs. Canadá será transmitido en México por los canales Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

¿Cómo ver USA vs. Canadá por TV y streaming desde Canadá?

El partido entre USA vs. Canadá será transmitido desde Canadá por OneSoccer.