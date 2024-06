La Selección de Croacia se enfrentará ante Albania por la fecha 2 del Grupo B de la Eurocopa 2024. El duelo se realizará desde el estadio Volksparkstadion de Hamburgo este miércoles 19 de junio a las 15:00 horas (horario de España). La selección croata se enfrentó a España y terminó derrotado, mientras Albania cayó ante Italia (1-2), ahora en esta fecha buscan recuperarse y lograr la clasificación. A continuación, conocerás los datos del encuentro, como los horarios y los canales que transmitirán.

Datos del partido Italia vs Albania

Fecha: miercóles 19 de junio

Horario: 15:00 en Alemania | 7:00 en México | 9:00 en USA (ET)

Estadio: Volksparkstadion

Ciudad: Hamburgo, Alemania

¿A qué hora juega Croacia vs Albania, por Euro 2024?

El encuentro Croacia vs Albania, segunda jornada de la fase de grupos de la Euro 2024, se jugará el miércoles 19 de junio a las 15:00 horas (horario peninsular en España). En tanto, en el resto de países podrás seguirlo en los siguientes horarios:

14:00 horas | Inglaterra, Portugal

15:00 horas | Italia, Albania, España, Francia

10:00 horas | Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay

9:00 | Estados Unidos (ET), Canadá, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana

8:00 horas | Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Bolivia

7:00 | México, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras

Dónde ver el Croacia– Albania por TV y Online

El partido de Coacia y Albania será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por Izzi TV, SKY Sports y ViX Premium. En Sudamérica se podrá ver por ESPN (TV) y Star+ (streaming) en los países de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela; mientras que en México la cobertura estará a cargo de Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.