Revisa esta nota para que sepas a qué hora inicia y qué canal transmite el duelo Argentina vs. Uruguay por un amistoso internacional correspondiente a fecha FIFA 2026. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora inicia y qué canal transmite el duelo Argentina vs. Uruguay por un amistoso internacional correspondiente a fecha FIFA 2026. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)
César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer

Por un amistoso internacional correspondiente a fecha FIFA 2026, Argentina y Uruguay se enfrentarán este viernes 13 de noviembre en el Estadio Alberto J. Armando (más conocido como La Bombonera). Como se trata de un duelo imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El duelo Argentina vs. Uruguay por un amistoso internacional correspondiente a fecha FIFA 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)
El duelo Argentina vs. Uruguay por un amistoso internacional correspondiente a fecha FIFA 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el duelo Argentina vs. Uruguay en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el duelo Argentina vs. Uruguay por un amistoso internacional correspondiente a fecha FIFA 2026 este viernes 13 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 6:00 pm
  • Estados Unidos (CT): 5:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 4:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 3:00 pm
  • España: 12:00 am del sábado 14 de noviembre
  • México (CDMX): 5:00 pm
  • Puerto Rico: 7:00 pm
  • República Dominicana: 7:00 pm
  • Panamá: 6:00 pm
  • Costa Rica: 5:00 pm
  • El Salvador: 5:00 pm
  • Guatemala: 5:00 pm
  • Honduras: 5:00 pm
  • Nicaragua: 5:00 pm
  • Argentina: 8:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 8:00 pm
  • Uruguay: 8:00 pm
  • Chile (Santiago): 8:00 pm
  • Paraguay: 8:00 pm
  • Bolivia: 7:00 pm
  • Venezuela: 7:00 pm
  • Ecuador: 6:00 pm
  • Perú: 6:00 pm
  • Colombia: 6:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el duelo Argentina vs. Uruguay?

Este viernes 13 de noviembre se podrá ver el duelo Argentina vs. Uruguay por un amistoso internacional correspondiente a fecha FIFA 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe
  • Uruguay: AUF TV, Antel TV
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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