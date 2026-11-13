Por un amistoso internacional correspondiente a fecha FIFA 2026, Argentina y Uruguay se enfrentarán este viernes 13 de noviembre en el Estadio Alberto J. Armando (más conocido como La Bombonera). Como se trata de un duelo imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El duelo Argentina vs. Uruguay por un amistoso internacional correspondiente a fecha FIFA 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el duelo Argentina vs. Uruguay en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el duelo Argentina vs. Uruguay por un amistoso internacional correspondiente a fecha FIFA 2026 este viernes 13 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 6:00 pm

Estados Unidos (CT): 5:00 pm

Estados Unidos (MT): 4:00 pm

Estados Unidos (PT): 3:00 pm

España: 12:00 am del sábado 14 de noviembre

México (CDMX): 5:00 pm

Puerto Rico: 7:00 pm

República Dominicana: 7:00 pm

Panamá: 6:00 pm

Costa Rica: 5:00 pm

El Salvador: 5:00 pm

Guatemala: 5:00 pm

Honduras: 5:00 pm

Nicaragua: 5:00 pm

Argentina: 8:00 pm

Brasil (Brasilia): 8:00 pm

Uruguay: 8:00 pm

Chile (Santiago): 8:00 pm

Paraguay: 8:00 pm

Bolivia: 7:00 pm

Venezuela: 7:00 pm

Ecuador: 6:00 pm

Perú: 6:00 pm

Colombia: 6:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el duelo Argentina vs. Uruguay?

Este viernes 13 de noviembre se podrá ver el duelo Argentina vs. Uruguay por un amistoso internacional correspondiente a fecha FIFA 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe

Uruguay: AUF TV, Antel TV