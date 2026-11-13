Comienza un nuevo capítulo para la selección argentina. Tras la emotiva despedida de Lionel Messi, la Albiceleste sale a la cancha para iniciar una nueva era sin su máximo ídolo. Por este motivo, el próximo amistoso ante Uruguay por la fecha FIFA genera una expectativa muy especial. El gran clásico rioplatense se jugará en La Bombonera este viernes 13 de noviembre a las 20:00 horas (horario argentino y uruguayo). Promete ser un choque de altísima intensidad, clave para que ambas selecciones sigan afianzando su estilo de juego. Podrás disfrutar de este imperdible encuentro en vivo a través de la pantalla de Telefe.

Nico Paz y Julián Álvarez son los jugadores llamados a liderar este ciclo de la selección. El delantero del Atlético de Madrid tiene la capacidad para imponerse ante la marca de sus rivales, olfato goleador y polifuncionalidad. Por su parte, el hombre del Como de Italia es para muchos el heredero de la 10 de Messi.

En Uruguay, por su parte, también están trabajando en una nueva etapa. Ahora, bajo el mando de Diego Forlán, la Celeste quiere recuperar el buen nivel futbolístico y volver a ganar la Copa del Mundo. Federico Valverde y Giordian De Arrascaeta son dos de los elementos más importantes para el sistema táctico del exdelantero.

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. Uruguay HOY por amistoso?

Disfruta de la programación de Telefe en señal abierta o desde los canales de los cableoperadores de Telecentro, DIRECTV, Flow, entre otros. De esta forma, podrás ver el partido Argentina vs. Uruguay por amistoso internacional válido por fecha FIFA.

Canal 10 de Cablevisión Flow

Canal 10 de Super Canal

Canal 10 de TeleRed

Canal 10 de Movistar TV

Canal 12 de Telecentro

Canal 17 de Megacable

Canal 123 SD y 1123 HD de DIRECTV

Canal 603 de Cablevideo

Canal 80.5 de Flow

¿Cómo ver Telefe en vivo por TV y online en Argentina?

Los aficionados podrán seguir la transmisión de Telefe tanto por televisión abierta como a través de internet desde computadoras, teléfonos móviles, tablets y Smart TV compatibles.

En Argentina, Telefe se puede ver gratis mediante la señal de TV abierta en las distintas repetidoras del canal a nivel nacional. La ubicación del canal puede variar según la ciudad y el proveedor de televisión.

Para quienes prefieran seguir la programación por internet, Telefe ofrece una transmisión en vivo a través de sus plataformas digitales oficiales, permitiendo acceder al contenido desde cualquier dispositivo con conexión a la red.

Entre las principales opciones para ver Telefe en vivo se encuentran:

Señal de TV abierta de Telefe en Argentina.

Sitio web oficial de Telefe.

Aplicación Mi Telefe.

Flow.

DGO (según disponibilidad regional).

Operadores de TV paga que incluyan la señal en vivo del canal.

De esta manera, los espectadores podrán seguir la programación de Telefe en directo tanto por televisión tradicional como mediante plataformas digitales.

¿Cómo ver Telefe desde Estados Unidos?

Los argentinos y aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir el partido a través de las plataformas internacionales que cuenten con los derechos de transmisión del encuentro.

Además de Telefe, el partido Argentina vs. Uruguay por amistoso internacional contará con cobertura en Fanatiz, fuboTV, TyC Sports Internacional, ViX y TUDN Radio para el mercado estadounidense. La disponibilidad de la señal de Telefe puede variar según la ubicación y el proveedor de televisión o streaming contratado por cada usuario.

Antes del inicio del partido, se recomienda verificar la programación oficial del operador local para confirmar la disponibilidad de la transmisión.

Horario, TV y dónde ver Argentina vs. Uruguay EN VIVO por amistoso

Fecha: Sábado, 13 de noviembre de 2026

Sábado, 13 de noviembre de 2026 Partido : Argentina vs. Uruguay

: Argentina vs. Uruguay Estadio: La Bombonera

La Bombonera Ciudad : Buenos Aires

: Buenos Aires Horario: 20:00 horas Buenos Aires

20:00 horas Buenos Aires Canal TV: Telefe

Telefe Streaming: Mi Telefe