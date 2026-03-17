¡La Champions League paraliza al mundo con el duelo definitivo en el Etihad Stadium! Si quieres saber a qué hora juega el Real Madrid vs. Manchester City en vivo por la vuelta de los octavos de final, apunta los horarios: en Estados Unidos la acción inicia este martes 17 de marzo de 2026 a las 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT , mientras que en México será a las 1:00 p.m. (Tiempo del Centro de CDMX) y en España a las 9:00 p.m. (horario peninsular) .

Los merengues llegan encendidos tras golear 4-1 al Elche, buscando repetir su última victoria de 3-0 ante los “Citizens”, quienes vienen de un empate liguero frente al West Ham. Prepárate para vivir la adrenalina de los cuartos de final con una cobertura fresca y directa para que sigas cada jugada del equipo más laureado de la historia en su búsqueda por otra “Orejona”.

Conoce los canales que transmiten Real Madrid vs. Man. City por la vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League 2026 desde México, España y Estados Unidos. (Fotos: AFP / Composición Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el partido Real Madrid vs. Manchester City por vuelta de octavos de final de en Estados Unidos?

Disfruta el juego Real Madrid vs. Manchester City por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2026 este martes 17 de marzo. A continuación, te compartiré a qué hora iniciará el partido en los distintos husos horarios de Estados Unidos:

Estados Unidos (ET): 4:00 pm

Estados Unidos (CT): 3:00 pm

Estados Unidos (MT): 2:00 pm

Estados Unidos (PT): 1:00 pm

¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid vs. Manchester City en España?

En España, sigue las incidencias del juego Real Madrid vs. Manchester City por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League este martes 17 de marzo en punto de las 9:00 pm (horario peninsular). Recuerda que en Islas Canarias es una hora menos que en el resto del territorio español.

Manchester City vs Real Madrid se miden por el duelo de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26 (Foto: @realmadrid)

¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid vs. Manchester City en México?

En México, disfruta del juego Real Madrid vs. Manchester City por la vuelta de los octavos de final de la Champions League 2026 este miércoles 11 de marzoa las 2:00 pm (Tiempo del Centro de CDMX). Recuerda que en La Paz (Baja California Sur) y Tijuana (Baja California) es una hora menos que en el resto del territorio mexicano.

¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid vs. Manchester City en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. Manchester City por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2026 este martes 17 de marzo. A continuación, te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo:

Francia: 9:00 pm

Reino Unido: 8:00 pm

Argentina: 5:00 pm

Brasil (Brasilia): 5:00 pm

Uruguay: 5:00 pm

Chile (Santiago): 5:00 pm

Paraguay: 5:00 pm

Puerto Rico: 4:00 pm

República Dominicana: 4:00 pm

Bolivia: 4:00 pm

Venezuela: 4:00 pm

Panamá: 3:00 pm

Ecuador: 3:00 pm

Perú: 3:00 pm

Colombia: 3:00 pm

Costa Rica: 2:00 pm

El Salvador: 2:00 pm

Guatemala: 2:00 pm

Honduras: 2:00 pm

Nicaragua: 2:00 pm