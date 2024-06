En la segunda jornada de la Copa América 2024, Ecuador se enfrentará a Jamaica el miércoles 26 de junio desde las 17:00 (hora de Ecuador) en el estadio Allegiant en Las Vegas, Nevada. Tras la derrota ante Venezuela, los dirigidos por Félix Sánchez Bas tienen la obligación de superar a los jamaiquinos, y a México para entrar a los octavos de final.

Ficha de Datos Ecuador vs. Jamaica Fecha y hora Miércoles 26 de junio / 17:00 (hora Ecuador) Estadio Allegiant Stadium, Nevada Transmisión Ecuavisa - DirecTV Sports - ECDF Streaming DirecTV Go.

¿A qué hora ver Ecuador vs. Jamaica por la Copa América 2024?

Revisa los horarios por país para que sepas a qué hora empieza el partido entre Ecuador vs. Jamaica por la fecha 2 del grupo B de la Copa América 2024.

Argentina: 19:00 horas

19:00 horas Paraguay: 19:00 horas

19:00 horas Uruguay: 19:00 horas

19:00 horas Brasil: 19:00 horas

19:00 horas Estados Unidos (Miami): 18:00 horas

18:00 horas Chile: 18:00 horas

18:00 horas Venezuela: 18:00 horas

18:00 horas Bolivia: 18:00 horas

18:00 horas Perú: 17:00 horas

17:00 horas Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos (Nueva York): 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos (Chicago): 16:00 horas

16:00 horas México: 16:00 horas

16:00 horas Estados Unidos (California): 15:00 horas

15:00 horas Londres: 23:00 horas

23:00 horas España: 00:00 del jueves

00:00 del jueves Francia: 00:00 del jueves

00:00 del jueves Italia: 00:00 del jueves

00:00 del jueves Alemania: 00:00 del jueves

¿Cómo llegan Ecuador y Jamaica al partido por Copa América?

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó en la primera jornada de la Copa América.

Pues, la tricolor no pudo ante Venezuela en el Levi’s Stadium, mientras que Jamaica perdió 0-1 ante México. Los Jamaiquinos se encuentran en el último lugar y aún no logró conseguir puntos. Por su parte, Ecuador es el anteúltimo en la zona y no sumó ni un punto aún.