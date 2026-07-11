Este sábado 11 de julio, Conor McGregor y Max Holloway 2 tienen una cita con la historia. Ambos protagonizarán un gran combate de peso wélter por UFC 329. El emblemático T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos, será el escenario del imperdible enfrentamiento. Para que te enteres a qué hora empieza y en qué canal transmiten el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, sigue leyendo esta nota.

Antes que nada, es importante que sepas que ‘The Notorious’ es considerado como uno de los peleadores más temidos de su categoría, ya que cuenta con un gran poder de K.O., el mismo que puede ser clave para llevarse un triunfo. Holloway, por otro lado, es una verdadera eminencia de la UFC. Su movilidad y su resistencia le permiten crecer con el paso de los minutos. Sin duda, el main event del UFC 329 promete y mucho.

Conor McGregor y Max Holloway 2 protagonizarán una emocionante pelea por el UFC 329. (Foto: @ufcespanol / Instagram)

¿A qué hora ver EN VIVO el Conor McGregor vs. Max Holloway 2 en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas la pelea Conor McGregor vs. Max Holloway 2 por UFC 329 este sábado 11 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará la cartelera del evento en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 9:00 pm

Estados Unidos (CT): 8:00 pm

Estados Unidos (MT): 7:00 pm

Estados Unidos (PT): 6:00 pm

México (CDMX): 7:00 pm

España: 3:00 am del domingo 12 de julio

Puerto Rico: 9:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

República Dominicana: 9:00 pm

El Salvador: 7:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Brasil (Brasilia): 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Chile (Santiago): 9:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Perú: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Conor McGregor vs. Max Holloway 2?

Este sábado 11 de julio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO la pelea Conor McGregor vs. Max Holloway 2 por UFC 329 a través de Paramount+ en Estados Unidos y en toda Latinoamérica. En España, en cambio, se podrá mirar a través de Eurosport 1 y 2 (que están disponibles en DAZN), y HBO Max.