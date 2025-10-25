El fin de semana más esperado por los fanáticos de la Fórmula 1 en México ya está aquí. El Gran Premio de la Ciudad de México 2025 celebra su décimo aniversario desde su regreso en 2015 y promete una edición vibrante, con una intensa disputa por el campeonato mundial de pilotos.

Durante el GP de 2024, la capital mexicana recibió más de 238,000 turistas, y este año se espera una cifra similar. La ciudad se ha convertido en una auténtica fiesta del automovilismo: el Bosque de Chapultepec alberga una exposición fotográfica sobre la historia de la F1 en México, mientras que los pilotos se reúnen con sus seguidores antes del gran fin de semana de competencia.

Con solo cinco carreras restantes en la temporada, el Autódromo Hermanos Rodríguez será escenario de una jornada decisiva. En este circuito, Max Verstappen ostenta cinco victorias (2017, 2018, 2021, 2022 y 2023), mientras que Lewis Hamilton es el piloto con más podios en la pista mexicana.

El Gran Premio de México 2025 celebra su décimo aniversario con la carrera de la Fórmula 1 este domingo 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (Foto: AFP)

¿A qué hora es la carrera del GP de México 2025?

La carrera del Gran Premio de México 2025 se disputará el domingo 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez . A continuación, los horarios por país:

País Hora México (CDMX) 14:00 Estados Unidos (ET) 16:00 Argentina 17:00 España 21:00 Perú, Colombia 15:00 Bolivia, Venezuela 16:00

¿Qué canal transmite EN VIVO el GP de México 2025?

La transmisión EN VIVO del GP de México 2025 estará disponible en diversos canales de televisión y plataformas de streaming según el país:

País Canal de TV Streaming Online México Canal 5, Sky Sports Izzi Go,

F1 TV Estados Unidos ESPN, ESPN Deportes (DirecTV) Fubo (prueba gratuita), ESPN App Argentina Fox Sports Disney+,

F1 TV España DAZN F1 (Movistar) DAZN Resto de Sudamérica ESPN Disney+