¡La “Azzurra” se juega la vida en un duelo a todo o nada! Este jueves 26 de marzo a las 3:45 p. m. ET / 12:45 p. m. PT , la selección de Italia recibe a Irlanda del Norte en el New Balance Arena de Bérgamo en un choque electrizante por el repechaje europeo rumbo al Mundial 2026 que nadie se quiere perder. Tras una eliminatoria complicada donde quedaron segundos detrás de Noruega, los italianos no tienen margen de error en esta Ruta A. Por su parte, los norirlandeses llegan con hambre de gloria tras clasificar gracias a su gran desempeño en la Nations League. Para los fanáticos del fútbol europeo en Estados Unidos, este partido promete ser una batalla táctica llena de drama y pasión.

El camino hacia la Copa del Mundo se vuelve cada vez más estrecho y exigente para ambas naciones. El ganador de este enfrentamiento avanzará directamente a la final de la repesca, donde se medirá contra el vencedor del duelo entre Gales o Bosnia y Herzegovina. Italia busca redimirse ante su afición y evitar otra ausencia mundialista que sería histórica y muy dolorosa para su legado. Irlanda del Norte, considerada la “cenicienta” de este cruce, sueña con dar la gran sorpresa y silenciar el estadio con un planteamiento sólido. Es un encuentro de pronóstico reservado donde cada jugada cuenta para sellar el boleto a la gran cita.

Hora de juego y canales TV del Italia vs. Irlanda del Norte por los playoffs de Europa para el repechaje rumbo al Mundial 2026

Repasamos todos los países, los horarios y los canales que televisan en directo y online el partio Italia vs. Irlanda del Norte por la segunda ronda de la clasificación de UEFA para la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

PAÍS HORARIO CANAL TV / STREAMING Argentina 4:45 p.m. ESPN2 Argentina y Disney+ Premium Argentina Brasil 4:45 p.m. ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+ y Vivo Play Colombia 2:45 p.m. ESPN2 Colombia y Disney+ Premium Sur Costa Rica 1:45 p.m. ESPN Norte y Disney+ Premium Norte Ecuador 2:45 p.m. ESPN2 Colombia y Disney+ Premium Sur El Salvador 1:45 p.m. ESPN Norte y Disney+ Premium Norte Italia 8:45 p.m. RAI 1 y RaiPlay Estados Unidos 3:45 pm ET / 12:45 pm PT ESPN2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App Guatemala 1:45 p.m. Sky Sports Norte Honduras 1:45 p.m. Sky Sports Norte México 1:45 p.m. Sky Sports y Sky+ Nicaragua 1:45 p.m. Sky Sports Norte Panamá 2:45 p.m. Bluu, ESPN Norte y Disney+ Premium Norte Paraguay 4:45 p.m. ESPN2 Colombia y Disney+ Premium Argentina Perú 2:45 p.m. ESPN2 Colombia y Disney+ Premium Chile Puerto Rico 3:45 p.m. ViX Reino Unido 7:45 p.m. BBC3, BBC Sport Web, BBC Northern Ireland y BBC iPlayer República Dominicana 3:45 p.m. ESPN Norte y Disney+ Premium Norte Uruguay 4:45 p.m. ESPN2 Colombia y Disney+ Premium Argentina Venezuela 3:45 p.m. ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur e inter

En Europa se podrá seguir en directo el partido de la repesca europea rumbo al Mundial 2026 entre Italia e Irlanda del Norte a través de DAZN, L’Équipe Live Foot y más canales de televisión.