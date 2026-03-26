¡Italia se juega el pase! Mira a qué hora empieza y en qué canal transmiten el Italia vs. Irlanda del Norte hoy. Sigue el repechaje al Mundial 2026 con los mejores horarios y canales de TV disponibles para la audiencia latina en EE. UU. | Crédito: uefa.com / Composición Gestión Mix
¡Italia se juega el pase! Mira a qué hora empieza y en qué canal transmiten el Italia vs. Irlanda del Norte hoy. Sigue el repechaje al Mundial 2026 con los mejores horarios y canales de TV disponibles para la audiencia latina en EE. UU. | Crédito: uefa.com / Composición Gestión Mix
Ronie Bautista
mailRonie Bautista

¡La “Azzurra” se juega la vida en un duelo a todo o nada! Este jueves 26 de marzo a las 3:45 p. m. ET / 12:45 p. m. PT, la selección de Italia recibe a Irlanda del Norte en el New Balance Arena de Bérgamo en un choque electrizante por el repechaje europeo rumbo al Mundial 2026 que nadie se quiere perder. Tras una eliminatoria complicada donde quedaron segundos detrás de Noruega, los italianos no tienen margen de error en esta Ruta A. Por su parte, los norirlandeses llegan con hambre de gloria tras clasificar gracias a su gran desempeño en la Nations League. Para los fanáticos del fútbol europeo en Estados Unidos, este partido promete ser una batalla táctica llena de drama y pasión.

El camino hacia la Copa del Mundo se vuelve cada vez más estrecho y exigente para ambas naciones. El ganador de este enfrentamiento avanzará directamente a la final de la repesca, donde se medirá contra el vencedor del duelo entre Gales o Bosnia y Herzegovina. Italia busca redimirse ante su afición y evitar otra ausencia mundialista que sería histórica y muy dolorosa para su legado. Irlanda del Norte, considerada la “cenicienta” de este cruce, sueña con dar la gran sorpresa y silenciar el estadio con un planteamiento sólido. Es un encuentro de pronóstico reservado donde cada jugada cuenta para sellar el boleto a la gran cita.

Hora de juego y canales TV del Italia vs. Irlanda del Norte por los playoffs de Europa para el repechaje rumbo al Mundial 2026

Repasamos todos los países, los horarios y los canales que televisan en directo y online el partio Italia vs. Irlanda del Norte por la segunda ronda de la clasificación de UEFA para la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

PAÍSHORARIOCANAL TV / STREAMING
Argentina4:45 p.m.ESPN2 Argentina y Disney+ Premium Argentina
Brasil4:45 p.m.ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+ y Vivo Play
Colombia2:45 p.m.ESPN2 Colombia y Disney+ Premium Sur
Costa Rica1:45 p.m.ESPN Norte y Disney+ Premium Norte
Ecuador2:45 p.m.ESPN2 Colombia y Disney+ Premium Sur
El Salvador1:45 p.m.ESPN Norte y Disney+ Premium Norte
Italia8:45 p.m.RAI 1 y RaiPlay
Estados Unidos3:45 pm ET / 12:45 pm PTESPN2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App
Guatemala1:45 p.m.Sky Sports Norte
Honduras1:45 p.m.Sky Sports Norte
México1:45 p.m.Sky Sports y Sky+
Nicaragua1:45 p.m.Sky Sports Norte
Panamá2:45 p.m.Bluu, ESPN Norte y Disney+ Premium Norte
Paraguay4:45 p.m.ESPN2 Colombia y Disney+ Premium Argentina
Perú2:45 p.m.ESPN2 Colombia y Disney+ Premium Chile
Puerto Rico3:45 p.m.ViX
Reino Unido7:45 p.m.BBC3, BBC Sport Web, BBC Northern Ireland y BBC iPlayer
República Dominicana3:45 p.m.ESPN Norte y Disney+ Premium Norte
Uruguay4:45 p.m.ESPN2 Colombia y Disney+ Premium Argentina
Venezuela3:45 p.m.ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur e inter

En Europa se podrá seguir en directo el partido de la repesca europea rumbo al Mundial 2026 entre Italia e Irlanda del Norte a través de DAZN, L’Équipe Live Foot y más canales de televisión.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad San Martín de Porres y ejerce el periodismo desde hace 10 años en las ediciones web de varios medios nacionales. Actualmente se desempeña como Analista SEO del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.

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