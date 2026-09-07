La actividad sísmica registrada en México durante el lunes 7 de septiembre de 2026 forma parte de un proceso geológico permanente. Aunque la mayoría de los movimientos detectados son pequeños y no son percibidos por la población, cada registro aporta información sobre la energía liberada en el interior de la Tierra y sobre la manera en que esta se distribuye en las distintas regiones del país.

Para identificar las características de un sismo, los especialistas analizan las ondas captadas por una amplia red de estaciones. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) es una de las principales fuentes oficiales para consultar estos eventos y sus reportes permiten conocer la hora de ocurrencia, la magnitud, la profundidad y la ubicación aproximada del epicentro.

La frecuencia con la que se producen estos movimientos está relacionada con la compleja configuración tectónica de México. En el entorno del territorio nacional interactúan las placas de Norteamérica, Cocos, Rivera, Pacífico y Caribe, además de existir sistemas de fallas locales capaces de generar actividad sísmica. La costa del Pacífico concentra una parte importante de los eventos debido a estos procesos, pero los temblores también pueden registrarse en otras regiones del país.

La magnitud ofrece una medida de la energía liberada, pero no permite determinar por sí sola qué tan fuerte se sentirá un temblor. La profundidad del foco, la distancia entre el epicentro y las zonas pobladas, las características del terreno y el tipo de construcciones pueden modificar considerablemente sus efectos. Por ello, dos sismos con una magnitud similar pueden producir percepciones muy distintas en la superficie.

Últimos temblores en México hoy, lunes 7 de septiembre de 2026

Los reportes sísmicos de este lunes 7 de septiembre de 2026 permiten conocer los movimientos detectados en diferentes puntos de México a lo largo de la jornada. Entre los principales datos de cada evento se encuentran la hora, la magnitud, la profundidad y la ubicación de referencia del epicentro, elementos que permiten identificar tanto pequeños movimientos registrados por los instrumentos como aquellos que pudieron ser percibidos en localidades cercanas.

Los datos publicados tras un sismo tienen carácter preliminar y pueden modificarse como resultado de una revisión técnica. La información disponible puede precisar posteriormente aspectos como la magnitud, la profundidad o la localización del evento. Por ello, el registro más reciente publicado por el SSN es la referencia adecuada para conocer las características de los temblores reportados durante la jornada.

¿Cuáles son los estados donde tiembla más en México?

La amenaza sísmica no se distribuye de la misma manera en todo México. Las zonas más expuestas se encuentran principalmente en el occidente y sur del país, especialmente en los estados cercanos a la costa del Pacífico, donde la interacción de las placas tectónicas genera una intensa actividad geológica.

El mapa de riesgo sísmico elaborado por las autoridades permite identificar diferentes niveles de exposición en el territorio nacional. Mientras algunas regiones presentan una mayor probabilidad de experimentar sacudidas intensas, otras registran una actividad menor, aunque eso no significa que estén completamente libres de movimientos telúricos.

Mapa sísmico de México donde podrás ver los estados donde hay mayor y menor riesgo de producirse temblores, según datos oficial del SSN. (Foto: Servicio Sismológico Nacional / UNAM)

Según los registros históricos del Servicio Sismológico Nacional, entre 1900 y 2022 se contabilizaron 260,634 terremotos en México, de los cuales 86 alcanzaron magnitudes superiores a 7.0. Solo durante 2022 se registraron 29,872 sismos.

Estados con registros de actividad sísmica en México

Ciudad de México

Baja California Sur

Baja California

Sonora

Puebla

Morelos

Tlaxcala

Veracruz

Guanajuato

Aguascalientes

Zacatecas

Sinaloa

Quintana Roo

Yucatán

Campeche

Hidalgo

Querétaro

San Luis Potosí

Tamaulipas

Nuevo León

Coahuila

Durango

Chihuahua

¿Por qué no suena la alerta sísmica en CDMX?

Sentir un temblor y comprobar que la alerta sísmica no se activó puede generar dudas entre los habitantes de la Ciudad de México. Sin embargo, la ausencia de una alerta no significa necesariamente que el movimiento haya pasado inadvertido para los sistemas de monitoreo.

Infografía que explica qué es y cómo funciona el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX). | Crédito: simulacronacional.sspc.gob.mx

En algunos casos puede tratarse de un sismo de baja magnitud o de un movimiento cuyo epicentro se encuentra demasiado cerca de la zona afectada para generar un tiempo útil de anticipación. También existen microsismos que, aunque llegan a sentirse en determinadas colonias, no cumplen con los criterios necesarios para activar el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX).

El sistema considera distintos parámetros relacionados con la magnitud del movimiento, la energía liberada y la distancia respecto de las zonas que podrían recibir la alerta. Entre los criterios difundidos para su activación se encuentran los siguientes:

Cuando la magnitud del sismo supera los 5 grados y ocurre a una distancia superior a 170 kilómetros.

Cuando la magnitud alcanza los 6 grados y el epicentro se ubica a más de 350 kilómetros de la capital.

Cuando el movimiento supera una magnitud de 5.5 a una distancia menor de 350 kilómetros.

¿Qué son los microsismos que se producen en la CDMX?

Los microsismos son movimientos de baja magnitud que pueden producirse muy cerca de zonas densamente pobladas. Por esa razón, incluso un evento relativamente pequeño puede llegar a sentirse con claridad en determinadas colonias, especialmente cuando su origen se encuentra a poca profundidad.

La actividad registrada en la Ciudad de México ha despertado el interés de especialistas de la UNAM, que estudian las estructuras geológicas asociadas con estos movimientos. El sismólogo Víctor Manuel Cruz Atienza ha señalado la importancia de investigar posibles sismos lentos y su relación con fallas locales en distintas zonas de la capital.

Sigue los consejos del Cenapred para saber como debes actuar antes, durantes y después de un fuerte sismo en México (Foto: gob.mx/cenapred)

Los microsismos, por tanto, no deben interpretarse únicamente como movimientos aislados. Cada registro aporta información que puede ayudar a los científicos a comprender mejor la actividad geológica que permanece oculta bajo una de las mayores áreas urbanas del continente.

¿Qué debo hacer antes, durante y después de un fuerte sismo en México?

La preparación puede marcar una diferencia decisiva cuando comienza un movimiento fuerte. Tener claro qué hacer antes, durante y después de un sismo permite reaccionar con mayor rapidez y reducir riesgos innecesarios.

Durante un sismo, la recomendación es agacharse, cubrirse y sujetarse hasta que termine la sacudida. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Antes del sismo

Revisa el estado de la vivienda e identifica posibles riesgos, como grietas, muebles inestables u objetos pesados que puedan caer.

Define un plan familiar con zonas seguras, rutas de evacuación y un punto de encuentro.

Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos, linterna, radio, botiquín y documentos importantes.

Aprende cómo cerrar las conexiones de gas, agua y electricidad.

Participa en simulacros para practicar la respuesta antes de una situación real.

Durante el sismo

Mantén la calma y protege la cabeza y el cuello.

Aplica la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate”.

Aléjate de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer.

No corras, no empujes y no utilices elevadores mientras dure la sacudida.

Si te encuentras en el exterior, busca un espacio abierto lejos de fachadas, postes y cables.

Si conduces, detén el vehículo en un lugar seguro y evita puentes, túneles y estructuras vulnerables.

Después del sismo

Revisa si existen personas heridas y solicita ayuda médica cuando sea necesario.

Comprueba posibles fugas de gas o daños en las instalaciones eléctricas.

No enciendas fuego ni equipos que puedan producir chispas si sospechas una fuga.

Mantente informado mediante los canales oficiales y sigue las indicaciones de Protección Civil.

Permanece atento ante posibles réplicas y evita ingresar nuevamente a edificios dañados hasta que sean evaluados.

Los fenómenos naturales son eventos imprevistos y, a menudo, repentinos. Por ese motivo, en este video te explicaremos la importancia de contar con una mochila de emergencia para enfrentar emergencias ocasionadas por un sismo en México.