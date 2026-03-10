Guatemala es una nación altamente sísmica debido a la interacción constante de las placas de Norteamérica, el Caribe y Cocos, razón por la cual el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) mantiene una labor permanente de monitoreo. En esta nota, te compartiré el reporte oficial detallado que incluye la magnitud, el horario preciso y la profundidad del epicentro del movimiento telúrico más reciente que se registre en este país.

Además de la interacción de las tres placas tectónicas, la actividad sísmica del país está determinada por diversas fallas geológicas internas, entre las que destacan Motagua, Chixoy-Polochic y Jalpatagua. Estas estructuras son responsables de generar sismos cuando el desplazamiento o la fractura de las rocas libera energía acumulada en el subsuelo.

La ubicación de esta nación dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, zona caracterizada por una intensa actividad volcánica, también es otro factor determinan para la aparición de sismos; esto se debe a que el movimiento del magma en el interior de los volcanes activo frecuentemente genera temblores.

Con lo mencionado, es importante que consultes de manera constante los reportes sismológicos y seguir estrictamente las recomendaciones del INSIVUMEH; estas medidas son clave para que sepas cómo actuar ante la ocurrencia de un sismo.

¿CÓMO FUNCIONA LA APLICACIÓN OFICIAL DE INSIVUMEH DURANTE UN SISMO?

La aplicación de INSIVUMEH Alerta de Terremotos opera mediante la detección de ondas sísmicas a través de sensores en el país, emitiendo una notificación inmediata al celular segundos antes de que el movimiento sea perceptible.

Según la intensidad calculada para cada zona, la herramienta despliega alertas sonoras, vibraciones y comandos de voz que clasifican el sismo entre leve, moderado o fuerte, proporcionando así un margen de tiempo esencial para buscar refugio.

¿QUIÉN SE ENCARGA DE MONITOREAR LOS SISMOS EN GUATEMALA?

El sistema de seguridad ante sismos en Guatemala se divide en dos entidades: el INSIVUMEH, encargado del monitoreo técnico y registro de los eventos sísmicos, y la CONRED, institución de protección civil que emplea datos técnicos generado por la primera entidad para coordinar las acciones de prevención, las respuestas de emergencia y la comunicación oficial hacia toda la población.

¿QUÉ MAGNITUD SE CONSIDERA FUERTE EN GUATEMALA?

Los sismos mayores de 5 grados de Richter suelen sentirse con intensidad y pueden provocar afectaciones significativas en este país; existen factores que pueden variar según la profundidad del epicentro y la proximidad que este tenga con las áreas urbanas o pobladas.

¿QUÉ HACER SI OCURRE UN SISMO Y ESTOY EN EL INTERIOR DE MI HOGAR?

De ubicarte en el interior de tu hogar, lo importante es que protejas tu vida evitando el riesgo de que algo te golpee o te caiga encima. Para ello, deberás mantener la calma y actuar con rapidez; eso no quiere decir que corras o actúes con desesperación.

Los expertos recomiendan que apliques la técnica “Agáchate, Cúbrete y Sujétate”: agáchate en el suelo, cúbrete debajo de un mueble sólido y sujétate hacia dicho objeto manteniendo una posición hasta que finalice el movimiento. Evita estar cerca a ventanas, espejos, vitrinas, lámparas u objetos colgantes.

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE LA MAGNITUD Y LA INTENSIDAD DE UN TEMBLOR?

La magnitud (medida comúnmente en la escala de Richter) indica la cantidad de energía liberada en el epicentro y es un valor único para cada sismo. Por el contrario, la intensidad (medida en la escala de Mercalli) describe qué tan fuerte se sintió el movimiento y qué daños causó en un lugar específico. Un mismo sismo puede tener una intensidad alta cerca del epicentro y ser casi imperceptible en departamentos lejanos.