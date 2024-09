Entérate del último reporte de sismicidad en Chile vía el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile. Además podrás encontrar recomendacionesy noticias relacionadas sobre prevención y recomendaciones sobre eventos sísmicos en todo el territorio chileno.

La gran cantidad de sismos que se registran en Chile se debe a la ubicación geográfica del territorio, situado sobre el límite entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, las que impactan constantemente. Así, compartimos la agenda sísmica que se actualiza constantemente con datos como hora exacta, epicentro y magnitud del último temblor de hoy, domingo15 de septiembre de 2024.

Placas que interactúan con la placa Sudamericana, indicando la dirección y velocidad de convergencia y Mapa digital de elevaciones de Chile | Foto: mineduc.cl





Temblor en Chile hoy, domingo 15 de septiembre, vía CSN

Registro de los últimos sismos a través de Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile en últimas 24 horas con datos como hora, magnitud y epicentro en las diferentes regiones como Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, y Valparaíso.

Datos del temblor Último sismo en Chile Fecha y hora local Magnitud Epicentro Profundidad Latitud y Longitud





¿Cómo se debe actuar durante un sismo?

Mantén la calma, el pánico se produce también cuando las personas no saben qué hacer, por lo tanto, pon en práctica el plan que elaboraste con tu familia, en el trabajo o en la unidad educativa.

Si estás en un inmueble de adobe o de construcción informal, debes salir inmediatamente una vez percibido el sismo hacia una zona de seguridad en el exterior, dado el riesgo de colapso del inmueble. Durante la evacuación, mantén la calma y permanece atento a las condiciones de tu entorno.

En un inmueble sismo resistente, ubícate en un lugar de protección sísmica. Debes mantenerte alejado de los vidrios, ventanas y de todo elemento que pueda caerte encima. Protégete y afírmate debajo de un elemento firme como una mesa de madera o escritorio, si no es posible, hazlo junto a él y a un costado de un muro estructural.

No uses los ascensores ni la caja de escaleras. Mantente al interior del inmueble si es sismo resistente, no salgas al exterior. No se debe bajar por la caja de escaleras, ni por la zona vertical de seguridad, ya que esta última es apta sólo para la evacuación en caso de incendio.

No te ubiques bajo el marco de una puerta, ya que no es un lugar seguro, porque actúa como un disipador de la fuerza del sismo, trabaja como si fuera un fusible y tiene posibilidades de presentar daños en su estructura o colapsar.

Si estás en una silla de ruedas, desplázate a un lugar de protección sísmica. Si esto no es posible, frena las ruedas y protege tu cabeza y cuello con tus brazos.

¿En Chile hay zonas donde no ocurren terremotos?

No, no existe en Chile lugares donde no haya sismicidad debido a la configuración tectónica del país.