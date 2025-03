La jubilación es un sueño, pero las decisiones que tomamos pueden transformarlo en una pesadilla. Si aún no sabes cuándo jubilarte, es vital considerar que cada año de espera puede tener un impacto monumental en tu bienestar financiero. No solo se trata de dejar de trabajar, sino de poder hacerlo con la tranquilidad de que nuestros beneficios y ahorros serán suficientes para vivir cómodamente. En este sentido, una de las preguntas más comunes es: ¿a qué edad se puede jubilar uno de manera plena y comenzar a recibir los beneficios completos del Seguro Social? Esta es una pregunta importante, pero la respuesta no es tan simple como parece.

La edad en la que se puede comenzar a recibir los beneficios completos del Seguro Social no es fija, sino que depende de factores como el año en el que naciste. Este aspecto, que puede parecer un detalle técnico, es clave para planificar bien la jubilación. Si has estado siguiendo de cerca el tema, sabrás que las leyes han ido ajustándose para adaptarse a los cambios en la esperanza de vida y a las presiones sobre los fondos de la Seguridad Social.

La jubilación no es solo el fin de una etapa laboral, es el inicio de una nueva vida llena de posibilidades, pero también de incertidumbres. (Foto: aquaArts studio / iStock)

LA LEY DE 1983 Y SU IMPACTO EN LA EDAD DE JUBILACIÓN

Para entender la edad de jubilación en el 2025, tenemos que remontarnos a 1983. Ese año, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley histórica que elevaba gradualmente la edad de jubilación plena, que originalmente era 65 años, hasta 67 años. Esta medida se tomó debido a dos factores principales: la gente está viviendo más tiempo y la necesidad de extender los fondos del Seguro Social, que, en ese momento, comenzaban a mostrar signos de agotamiento.

Esta ley afectó a diferentes generaciones de personas, ya que los nacidos en diferentes años tienen distintas edades de jubilación. Por ejemplo, si naciste en 1960 o después, tu edad de jubilación plena será 67 años. Sin embargo, si naciste entre 1943 y 1954, tu edad de jubilación será a los 66 años, y los nacidos en los años intermedios verán una edad de jubilación que va subiendo mes a mes.

Para tener una jubilación tranquila, es importante tener ahorros. (Foto: CatLane / iStock)

¿CÓMO SE CALCULA LA EDAD DE JUBILACIÓN PLENA?

Para las personas que se acercan a la jubilación, saber cómo se calcula la edad de jubilación plena (FRA, por sus siglas en inglés) es esencial. Como mencioné antes, no hay una respuesta única para todos, ya que depende de tu fecha de nacimiento. Aquí te doy un desglose para el año 2025:

Si naciste entre 1943 y 1954, la FRA es de 66 años.

Si naciste en 1955, la FRA es de 66 años y 2 meses.

Si naciste en 1956, la FRA es de 66 años y 4 meses.

Si naciste en 1957, la FRA es de 66 años y 6 meses.

Si naciste en 1958, la FRA es de 66 años y 8 meses.

Si naciste en 1959, la FRA es de 66 años y 10 meses.

Si naciste en 1960 o después, la FRA es de 67 años.

¿QUÉ PASA SI DECIDES JUBILARTE ANTES DE LA EDAD DE JUBILACIÓN PLENA?

Es posible que, por diferentes motivos, decidas comenzar a recibir los beneficios del Seguro Social antes de alcanzar la edad de jubilación plena. Si esto ocurre, debes saber que tus beneficios serán reducidos. A partir de los 62 años puedes empezar a cobrar los beneficios, pero recibirás un porcentaje menor de lo que te correspondería si esperas hasta tu FRA.

Por ejemplo, si cumples 62 años en 2025, tu beneficio podría ser aproximadamente un 30% menor en comparación con el beneficio completo que recibirías a los 67 años. Esta es una reducción significativa, y es algo que debes tener en cuenta al tomar decisiones sobre cuándo jubilarte.

¿VALE LA PENA ESPERAR HASTA LA JUBILACIÓN PLENA?

Ahora bien, muchos se preguntan si vale la pena esperar hasta la edad de jubilación plena para cobrar los beneficios. Si decides esperar, los beneficios no solo serán más altos, sino que tu cónyuge también podrá recibir mayores beneficios como cónyuge o incluso como sobreviviente. Ben Rizzuto, un experto en estrategias patrimoniales, explica que esperar hasta la edad de jubilación plena garantiza que se reciba el 100% de los beneficios, lo cual es una decisión que puede beneficiar tanto al individuo como a su familia.

Además, por cada año que retrasas la solicitud de beneficios después de tu FRA, el beneficio aumenta un 8% hasta los 70 años. Esto significa que si tienes la posibilidad financiera de esperar, podrías obtener una suma considerablemente mayor en tus cheques mensuales.