Séneca, uno de los grandes filósofos del estoicismo, dedicó buena parte de su obra a reflexionar sobre la vida, el tiempo y la manera en que las personas afrontan sus días. En una de sus frases más conocidas, cuestiona la idea de que la vida sea demasiado corta y plantea que, muchas veces, somos nosotros quienes dejamos escapar momentos valiosos. Su reflexión invita a pensar en cómo usamos nuestro tiempo y qué lugar damos a lo verdaderamente importante.

¿Qué quiere decir la frase de Séneca?

La reflexión de Séneca no significa que tengamos todo el tiempo del mundo. Al contrario, el filósofo era muy consciente de que la vida es limitada. Su punto es que, muchas veces, el problema no está en la cantidad de tiempo que tenemos, sino en cómo decidimos utilizarlo.

Podemos pasar horas pendientes del celular, posponiendo algo importante, preocupándonos por situaciones que no podemos cambiar o simplemente dejando que los días pasen sin detenernos a pensar qué queremos hacer con ellos.

La frase de Séneca cuestiona la manera en que desperdiciamos un recurso que no podemos recuperar. | Crédito: Jean-Pol GRANDMONT

El tiempo que dejamos escapar

La Cita del día de Séneca invita a mirar nuestra rutina con un poco más de atención. ¿Cuánto tiempo dedicamos realmente a las cosas que consideramos importantes?

A veces decimos que no tenemos tiempo para leer, hacer ejercicio, aprender algo nuevo, visitar a alguien o comenzar un proyecto. Sin embargo, cuando revisamos en qué se fueron nuestras horas, descubrimos que una parte importante terminó en actividades que ni siquiera recordamos al final del día.

No se trata de estar ocupado todo el tiempo

Eso sí, la frase de Séneca no debería interpretarse como una invitación a llenar cada minuto con actividades. Descansar también es aprovechar el tiempo. Disfrutar de una conversación, ver una película, salir a caminar o simplemente no hacer nada durante un rato también puede ser valioso.

La cuestión está en que nuestras horas no se vayan únicamente en cosas que hacemos por inercia. La reflexión del filósofo romano propone que seamos más conscientes de nuestras prioridades.

Una enseñanza de Séneca para la vida cotidiana

El mensaje de Séneca sigue siendo fácil de aplicar en la actualidad. En una época en la que estamos constantemente conectados, resulta sencillo perder la noción del tiempo entre redes sociales, mensajes, videos y otras distracciones.

Por eso, la frase puede funcionar como una especie de llamada de atención: si algo realmente nos importa, quizá debamos dejar de esperar a tener “más tiempo” y empezar a darle un espacio en nuestra vida.

El valor de aprovechar el presente

También hay otra idea detrás de esta reflexión: el tiempo que pasa no regresa. Podemos recuperar dinero, cambiar de trabajo o empezar de nuevo un proyecto, pero no podemos recuperar las horas y los días que ya quedaron atrás.

Séneca invita, entonces, a darle mayor valor al presente. No se trata de vivir con prisa ni de sentir culpa por descansar, sino de evitar que la vida se nos vaya mientras esperamos el momento perfecto para hacer aquello que realmente queremos.

La muerte de Séneca, 1871. Cuadro de Manuel Domínguez Sánchez, de la colección del Museo del Prado, en Madrid. | Crédito: Getty Images

Una frase de Séneca que sigue vigente

Aunque Séneca vivió hace casi dos mil años, su reflexión parece escrita para una época en la que todos sentimos que el día debería tener más horas. El problema es que, muchas veces, cuando finalmente tenemos tiempo, tampoco sabemos qué hacer con él.