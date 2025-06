¡Atención, beneficiarios del Seguro Social! Se ha emitido una alerta importante de cara al mes de julio. Si la agencia federal le notificó mediante una carta sobre un pago excesivo, su próximo cheque mensual podría ser reducido a la mitad. Esta es una advertencia crucial para las muchas personas cuya tranquilidad financiera depende de este ingreso.

Sé que esta noticia puede sonar como otro susto más entre tantos, pero créeme cuando te digo que no es algo que se pueda dejar pasar. Una reducción así, de la nada, puede desbalancear por completo cualquier presupuesto, especialmente si vives con ingresos fijos. Además, hay que tener en cuenta que la inflación sigue dejando estragos muy duros en los bolsillos de los estadounidenses.

La Administración del Seguro Social está tomando medidas serias para recuperar su dinero (Foto: AFP)

¿POR QUÉ EL PAGO SE REDUCIRÁ A LA MITAD?

Todo comenzó cuando la Administración del Seguro Social (SSA) anunció en abril que iba a tomar medidas para recuperar los pagos indebidos que ha venido entregando durante años. No es un tema menor: entre 2015 y 2022, se calcula que el SSA distribuyó alrededor de US$72 mil millones en pagos que no debieron hacerse. Y ahora están tratando de que vuelva ese dinero.

La idea original de la SSA era bastante más agresiva: iban a retener el 100% del beneficio mensual a quienes no respondieran a tiempo a su notificación. Pero, por suerte, después de fuertes críticas, decidieron ajustar la política y solo van a descontar el 50%. No es ideal, pero es menos devastador que lo que se planeaba al inicio.

¿A QUIÉNES AFECTA?

Este recorte afecta principalmente a quienes recibieron una notificación de sobrepago y no respondieron dentro del plazo de 90 días. Esa carta pudo llegarte físicamente o como notificación en tu cuenta en línea del SSA. Si la ignoraste, la extraviaste o simplemente no supiste qué hacer, es muy probable que ya estés en la lista para que comiencen a descontarte la mitad del cheque en julio.

Y esto no es solo para jubilados: también se ven afectados quienes reciben beneficios por discapacidad (SSDI) o ingresos suplementarios (SSI). Personas que, en muchos casos, no tienen margen de maniobra financiera.

¿QUÉ OPCIONES TENGO SI ESTOY EN ESA SITUACIÓN?

Si no hiciste nada en esos 90 días, los descuentos empezarán automáticamente. Pero si lograste enviar una solicitud —ya sea para un plan de pagos, una apelación o una exención— antes del límite, entonces tu caso está en revisión, y podrían pausar la recolección mientras evalúan tu situación. La clave es haber actuado dentro del plazo.

Y si no estás seguro de haber recibido alguna carta, es momento de revisar tu correo físico y tu cuenta en línea del SSA. No esperes a que llegue el próximo cheque para darte cuenta de que falta la mitad.

¿Y SI NO PUEDO PAGAR LO QUE ME PIDEN?

Existen formularios como el SSA-632 (para solicitar que se elimine el cobro) y el SSA-634 (para pedir un plan de pago reducido). No es garantía de que te lo aprueben, pero al menos detiene temporalmente el cobro mientras procesan tu solicitud.

He visto casos en los que, solo con enviar el formulario a tiempo, se logra frenar la retención del beneficio. Por eso te digo: si crees que no puedes pagar lo que te están pidiendo, haz algo ya mismo. No es exageración, estamos literalmente a días de julio.

Muchos beneficiarios del Seguro Social van a sufrir los estragos de una reducción en sus pagos (Foto: Seguro Social)

¿CÓMO SABER SI ESTOY EN RIESGO?