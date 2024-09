El idioma español está lleno de curiosidades que sorprenden incluso a los hablantes más experimentados. Una de estas particularidades se manifiesta en la relación entre pronunciación y escritura. En ocasiones, ciertas combinaciones de sonidos pueden ser perfectamente comprensibles al hablar, pero carecen de una representación escrita aceptada. Pues la Real Academia de la Lengua Española (RAE) ha marcado algunos ejemplos.

La institución ha abordado este tema recientemente, señalando que, a pesar de que algunas expresiones pueden sonar correctas, no siempre es posible escribirlas de manera convencional.

Esta situación resalta las discrepancias que pueden surgir en la ortografía y la claridad del mensaje, creando un reto tanto para los hablantes como para quienes intentan formalizar el lenguaje por escrito.

La Real Academia de la Lengua Española aclaró el uso de una palabra en el formato escrito. Ten cuidado para que no cometas este error (Foto: Pexels)

¿CUÁL ES LA PALABRA EN ESPAÑOL QUE NO SE PUEDE ESCRIBIR SEGÚN LA RAE?

La palabra en español que no se puede escribir según la Real Academia Española (RAE) es una combinación particular de sonidos. A través de su cuenta de X (antes Twitter), la RAE aclaró que no existe una forma oficial válida para escribir al imperativo del verbo “salir” combinado con el pronombre enclítico “le”.

En sus palabras, “El imperativo pl. de SALIR + LE es SALIDLE. En sing., no se puede representar la articulación de dos L seguidas”, explicaron a un usuario.

@JGMarquez90 #RAEconsultas El imperativo pl. de SALIR + LE es SALIDLE. En sing., no se puede representar la articulación de dos L seguidas. — RAE (@RAEinforma) February 20, 2013

Esto significa que, aunque se puede pronunciar “salidle”, no hay una manera reconocida de escribirlo, lo que destaca una peculiaridad del idioma español en cuanto a la pronunciación y la escritura.

¿POR QUÉ NO SE PUEDE ESCRIBIR SAL-LE?

La expresión “sal-le” combina el imperativo “sal” con el pronombre enclítico “le”, lo que da lugar a frases como “sal-le al paso” o “sal-le con excusas”. Estas construcciones invitan a una persona a realizar una acción, como salirle al paso a alguien o salir con excusas. Aunque son correctas al ser pronunciadas, presentan un reto al escribirlas.

"Sal-le" no es el único caso en el que una palabra se puede pronunciar verbalmente pero no de forma escrita (Foto: Pexels)

La Real Academia Española (RAE) decidió eliminar esta posibilidad de la norma, declarando inválido el uso del guion en este caso. Una alternativa lógica sería escribir ambas palabras juntas como “salle”, pero esto genera confusión, ya que “salle” es una palabra existente en español, lo que afecta la claridad del mensaje y la ortografía correcta.