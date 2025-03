Pese a que todavía es una propuesta que debería ser presentada ante el Congreso para que la apruebe, lo cierto es que hay muchas interrogantes en torno al cheque de estímulo DOGE. Una de ellas es conocer si los inmigrantes indocumentados que pagan impuestos también accederían a ella. La respuesta la dio el propio James Fishback, CEO de la firma de inversión Azoria, quien está detrás de la idea para entregar los dividendos.

Antes te precisamos que según el Institute on Taxation and Economic Policy, los inmigrantes en 2022 contribuyeron con un promedio de US$96,700 millones en impuestos a nivel federal, estatal y local, con lo cual queda en evidencia la importancia de sus contribuciones fiscales pese a su estatus migratorio.

El cheque de estímulo DOGE aún no es presentado al Congreso, pero de aprobarse significaría un alivio económico a quienes lo reciben (Foto: Freepik)

LOS INMIGRANTES INDOCUMENTADOS QUE PAGAN IMPUESTOS ¿TAMBIÉN PUEDEN RECIBIR EL CHEQUE DE ESTÍMULO DOGE?

No. Los extranjeros que no tienen sus papeles en regla no accederán al cheque de estímulo DOGE. “Los inmigrantes indocumentados nunca recibirán un dividendo de DOGE. No ingresaron a este país legalmente. No contribuyen al sistema como lo hacen los ciudadanos estadounidenses”, dijo Fishback en una entrevista a Newsweek.

Según él, ese grupo de migrantes no será elegible para los respectivos pagos, toda vez que no les corresponde. “No van a recibir ni un centavo”, añadió.

Precisó que la legislación, una vez sea aprobada, impedirá a los inmigrantes sin estatus legal acceder al cheque, algo que según dijo ya viene trabajando con sus socios del Parlamento: “Debemos asegurarnos de que la legislación refleje la necesidad de precisión y seguridad de estos pagos”.

Los cheques de estímulo DOGE plantea que los ahorros que obtenga el Departamento de Eficiencia Gubernamental, liderado por Elon Musk, destine el 20% a los contribuyentes. Tomando en cuenta que este organismo estima ahorrar 2 billones de dólares en 18 meses, esto permitiría entregar US$400,000 millones a un promedio de 79 millones de contribuyentes; es decir, US$5,000 a cada familia.