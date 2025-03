¿Eres beneficiario del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) y te preguntas cuándo será tu próximo pago? Con el último depósito adelantado el 28 de febrero, muchos se preguntan cómo afectan los días festivos y fines de semana a estas fechas. En febrero, por ejemplo, la fecha de pago se adelantó, pero muchos se han quedado con la duda: ¿cuándo será el próximo pago?

LA REGULARIDAD DE LOS PAGOS DEL SSI

La SSA hace un esfuerzo para garantizar que los pagos de SSI lleguen puntualmente a las personas que más lo necesitan. (Foto: Goran13 / iStock)

La Administración del Seguro Social (SSA) hace un gran esfuerzo para garantizar que los pagos de SSI lleguen puntualmente a las personas que más lo necesitan. Normalmente, los pagos se realizan el primer día de cada mes. Sin embargo, si ese día cae en fin de semana o en un día festivo, los pagos se adelantan a la fecha más cercana antes de ese día.

Por ejemplo, este año, el primer día de marzo coincidió con un sábado, lo que provocó un cambio en el calendario de pagos. En lugar de recibir el pago el 1 de marzo, los beneficiarios recibieron el pago el 28 de febrero. Esto ha sido un ajuste común que la SSA realiza para asegurarse de que los beneficiarios no se queden sin su pago durante los días no laborables.

La Administración del Seguro Social se encarga de los pagos del SSI (Foto: wingedwolf / iStock)

¿CUÁNDO SERÁ EL PRÓXIMO PAGO DEL SSI?

El próximo pago del SSI será el 1 de abril de 2025. Aunque parezca que hay mucho tiempo de espera, es importante recordar que marzo será un mes en el que no recibirás pago, ya que el adelanto realizado en febrero cubre ese período.

El 1 de abril de 2025 será la fecha de pago del SSI. (Foto: Composición con imagen de atakan/iStock)

Es fácil entrar en pánico cuando las fechas cambian, pero con un poco de organización, puedes planificar mejor tus gastos hasta el siguiente pago. Aunque no recibirás tu pago habitual en marzo, recuerda que el calendario de pagos seguirá adelante, y el siguiente pago de SSI no se hará esperar.

AJUSTES FRECUENTES EN EL CALENDARIO DE PAGOS DEL SSI

Este tipo de ajustes no son algo nuevo, en realidad, ocurren de manera recurrente cuando el 1 o el 3 de un mes caen en fin de semana o en días festivos. La SSA hace lo necesario para que los beneficiarios no se vean perjudicados, y por eso adelanta los pagos en estas ocasiones. Además, el próximo pago de SSI en abril será el primero de un mes regular, por lo que no habrá cambios en esa fecha.

Es una práctica que ya hemos visto en años anteriores, y como puedes ver, hay varios momentos en el calendario 2025 en los que los pagos se adelantarán, como el 31 de diciembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025. Es útil saber esto para poder estar preparado y no sorprenderse por los cambios.