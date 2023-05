Ha sido acusado de haberse robado el boleto ganador de los US$2 mil millones del Powerball, que salió sorteado el 8 de noviembre en California, pero Urachi F. Romero, conocido como Reggie, lo niega y asegura que muestra de ello es la austeridad en la que vive.

Estela Richeda, abogada de José Rivera, sostuvo a The Post que su cliente fue quien compró el boleto ganador en la tienda de Altadena y que asegura que Reggie se lo llevó sin permiso de la mesa y que luego le propuso dividirse el premio mayor. La acusación, sin embargo, no establece el vínculo con ganador oficial de la lotería: Edwin Castro, quien hoy tiene una vida de lujo.

Romero lo niega todo, pero sí asegura que el boleto ganador fue adquirido por Rivera por las razones que detallaremos en esta nota.

¿QUÉ DICE EL ACUSADO DEL ROBO DEL BOLETO DE POWERBALL QUE COBRÓ EDWIN CASTRO EN CALIFORNIA?

Urachi Reggie Romero, propietario de la casa donde vivía José Rivera, afirmó en una entrevista con The New York Post que Rivera le mostró el boleto ganador de Powerball el 7 de noviembre, antes del sorteo y le explicó el porqué eligió cada número.

Ese día -cuenta Romero, de 47 años- Rivera le mostró el boleto de Powerball la noche en que lo compró en Joe’s Service Center, en Altadena, California. Los números ganadores fueron 10, 33, 41, 47, 56 y el Powerball rojo 10. El sindicado recordó que le preguntó a su inquilino por qué eligió el número 10 dos veces.

“Le pregunté por qué eligió dos 10. Dijo que era la fecha en que sus padres murieron. Eligió 47 porque esa es la edad que tiene. También dijo que su papá siempre quiso una camioneta Chevy de 1956, así que eligió la 56. Tenía una razón por la que eligió cada número y me dijo esto antes (del sorteo del 8 de noviembre)”, detalla.

Rivera demandó al ganador oficial Edwin Castro y a Romero, alegando que le robaron el boleto. Reggie afirma que, como consecuencia de la demanda, viene recibiendo amenazas y pide que se limpie su nombre. En todo momento negó haber robado el boleto y tener vínculos con Castro.

También rechaza que tratara de chantajear o amenazar a Rivera. “Nunca toqué ese boleto, pero también estoy pensando cómo diablos alguien perdería eso”, Romero sacudió la cabeza con incredulidad.

El día en que no halló el boleto

Reggie, albañil de oficio, dijo que le alquiló una habitación a Rivera a fines del 2022 para poder cubrir sus gastos, pero la situación se puso tensa cuando el inquilino se dio cuenta de que su boleto era el ganador y no pudo encontrarlo. Romero dejó, al supuesto ganador, buscar en su habitación y otros espacios de manera meticulosa. “Le dejé revisar mis cosas porque no tenía nada que ocultar”, dijo Romero. Su inquilino se fue de su casa y en febrero, con la demanda interpuesta, se acabó la amistad. Se han cruzado por la calle sin mediar palabra.

“José Rivera me mostró ese boleto antes de saber que era el boleto ganador, pero no sé cómo lo perdió”, dijo Romero, quien insistió en su inocencia “¿Cómo puedo robar ese boleto que vale miles de millones y no tener un dólar?”

¿Cómo el supuesto boleto de Rivera llegó a las manos de Castro?

La acusación no establece la conexión de Reggie con el ganador oficial del Powerball. Para el albañil, el boleto podría haber sido tomado por un amigo que estuvo de visita la noche anterior al sorteo (7 de noviembre de 2022) y se llevó los pantalones de trabajo de Rivera a la mañana siguiente. Esta persona, añade, tiene conexión con la familia Castro.

Menciona, además, que Rivera es un jardinero que trabaja en muchos lugares y el boleto se le pudo haber caído de su bolsillo.

“Él dice que tomé el boleto y luego se lo vendí a Castro, pero ¿por qué iba a hacer eso?” Romero se ríe entre dientes, cuenta el medio. “¿Qué tan tonto sería eso cuando puedo cobrarlo yo mismo?”

¿QUÉ DICE LA LOTERÍA DE CALIFORNIA?

La Lotería de California ha insistido en que Edwin Castro es el ganador legítimo y que sus procesos de verificación de ganadores de premios mayores son lo suficientemente estrictos para prevenir fraudes como el alegado. Sin embargo, sus representantes no han abundado sobre los méritos de las alegaciones contenidas en la demanda presentada el 22 de febrero ante la Corte Superior del Estado de California para el Condado de Los Ángeles.

El premio fue cobrado el 14 de febrero por Edwin Castro (Foto: Lotería de California)