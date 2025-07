¿Sabías que una moneda de 25 centavos podría valer miles de dólares? Revisa tu cambio, porque una pieza del año 2004 del estado de Wisconsin se ha convertido en un objeto de deseo para los coleccionistas. Estas piezas, que a menudo pasamos por alto, podrían ser un pequeño tesoro escondido en tu bolsillo o en una máquina de refrescos. De hecho, algunos ejemplares de 25 centavos se han vendido por sumas considerables, transformando el simple acto de revisar tu cambio en una potencial búsqueda del tesoro.

Sé que suena increíble, pero es verdad. Esta pieza en particular, que forma parte de la serie de los 50 State Quarters del U.S. Mint, tiene un detalle casi imperceptible que la hace especial. Lo curioso es que, si no prestas atención, podrías dejarla pasar sin darte cuenta de lo que vale.

¿QUÉ TIENE DE ESPECIAL ESTA MONEDA DE WISCONSIN?

En el reverso de esta moneda de 25 centavos aparece una vaca, una rueda de queso y una mazorca de maíz, tres símbolos muy representativos del estado de Wisconsin. Hasta ahí, todo parece normal. Pero si te fijas bien —y de verdad te recomiendo hacerlo con una lupa— verás que algunas de estas tienen un error de acuñación en la hoja del maíz.

Hay dos versiones raras que debes buscar: una con una hoja extra alta y otra con una hoja extra baja. Estos errores son lo que los coleccionistas llaman “variedades” y pueden multiplicar el valor de ese ejemplar.

Algunas monedas de 25 centavos de Wisconsin presentan un error de hoja extra, el cual hace que su valor entre los coleccionistas se eleve considerablemente (Foto: Coin Collectors Ecuador)

¿CUÁNTO VALEN ESTAS MONEDAS EN EL MERCADO?

Depende del estado de la pieza, pero los precios que se han visto en subastas son sorprendentes. Por ejemplo, según el Servicio Profesional de Clasificación de Monedas (PCGS), un ejemplar de Wisconsin 2004 con hoja extra baja y en calidad MS67 (es decir, en condición casi perfecta) ha llegado a venderse por US$6,000 en una subasta de Heritage Auctions en 2020.

Por otro lado, la versión con hoja extra alta también es muy buscada. Aunque su valor es un poco menor, se han vendido ejemplares por US$2,500 o más, dependiendo de su conservación y si han sido certificadas por entidades como PCGS o NGC (Numismatic Guaranty Company).

La moneda en honor a Wisconsin del año 2004 puede valer miles de dólares si cumple con ciertas características (Foto: Casa de la Moneda de los Estados Unidos)

¿Y SI NO ESTÁ CLASIFICADA? ¿VALE LA PENA?

Incluso una moneda en circulación, que tenga uno de estos errores pero que no esté en estado “mint” ni clasificada profesionalmente, puede valer entre US$50 y US$130, según estimaciones de sitios especializados como The Spruce Crafts. Si decides enviarla para clasificación, el valor podría aumentar notablemente, siempre y cuando el grado de conservación sea alto.

Eso sí, ten en cuenta que los precios de catálogo a veces son más altos que los precios reales de venta. Muchos coleccionistas revisan las guías de PCGS y luego buscan oportunidades en plataformas de subastas como eBay, GreatCollections o Heritage Auctions.

¿DÓNDE VENDERLA SI ENCUENTRO UNA?

Si tienes una de estas monedas raras, mi recomendación es que no te apresures a venderla por cualquier precio. Primero, considera enviarla a una casa de clasificación profesional como PCGS o NGC. Ellos le asignarán un grado, lo que le dará más valor y credibilidad si decides venderla.

Después, puedes explorar opciones como Heritage Auctions, eBay, o incluso grupos de Facebook especializados en numismática. Eso sí, ten paciencia, porque a veces el mejor comprador no aparece de inmediato.