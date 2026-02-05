Google ha incorporado el soporte para los botones inteligentes en su plataforma para el hogar conectado Google Home, que podrán utilizarse para iniciar acciones automatizadas.
La actualización de la aplicación Google Home, distribuida este martes, ha incorporado nuevos activadores para las automatizaciones en el hogar conectado que están disponibles en el editor dedicado.
Así, cuando se alcanza un nivel específico de humedad en el ambiente, cuando el robot aspirador se estaciona en su base, se establece un determinado estado de la batería de un dispositivo o un estado binario (abierto o cerrado, contacto o no contacto) para un dispositivo, se desencadenará una acción previamente programada.
Los activadores también introducen el soporte para interruptores y botones inteligentes, que pueden programarse para controlar otros dispositivos conectados en el ecosistema que se haya instalado en el hogar.
En este caso, la actualización admite que los interruptores y botones puedan iniciar una acción según cómo se utilicen. Por ejemplo, presionando una única vez o múltiples veces, con una presión más larga o cuando se suelta se iniciará la acción configurada.