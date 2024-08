Pese a que existen semanalmente sorteos de las cadenas más importantes de lotería en USA, miles de jugadores aún no saben lo que es ganar cifras astronómicas en casas como Powerball o Mega Millions. Y aunque hay historias de grandes afortunados o jugadoras que lograron cambiar su vida por completo, todavía existen estados donde el tan ansiado jackpot sigue sin ser reclamado por algún residente. ¿Quieres saber cuáles son estas ciudades que aún no cumplieron el sueño de tener millonarios?

Hablar de las loterías norteamericanas es referirnos a las empresas de juegos de azar más ricas del mundo. Sus astronómicos premios de más de US$1 mil millones logran ilusionar a miles de jugadores diariamiente, quienes ven la posibilidad de cambiar su vida para siempre con un ticket ganador.

Aunque resulte difícil de creer, existen estados dentro de USA en los que jamás se conoció ganador del premio mayor (Foto: Saul Loeb / AFP)

Sin embargo, no todo es felicidad en la industria de las loterías. Si bien existe una cantidad considerable de ganadores, existen estados que hasta la fecha no han logrado premiar a ningún jugador. ¿Quieres saber cuáles son estas ciudades que no se han llevado el jackpot de Powerball o Mega Millions?

ESTADOS DE USA QUE NO TIENEN GANADORES DE POWERBALL NI MEGA MILLIONS

Hemos conocido de sobra la historia de ganadores de Powerball o Mega Millions, cuyos montos entregados ascienden hasta los más de US$1 mil millones de dólares. No obstante, también hay estados en los que jamás han salido ganadores de algún jackpot o premio mayor.

Siguiendo esa línea, los estados en los que jamás salieron jugadores premiados de Powerball son:

Wyoming

Dakota del Norte

Mississippi

¿CUÁNTO RECAUDAN LAS LOTERÍAS EN USA?

De acuerdo a Brian O’Dwyer, presidente de la comisión de Casino.org, casi US$30 millones de los US$83,6 millones usados por los neoyorquinos en Boletos de Powerball se han destinado al sector educación.

En tanto, enfatizó que, además de fomentar miles de millonarios instantáneos durante los últimos 60 años, la Lotería de Nueva York ha logrado recaudar para miles de millones de dólares para todas las escuelas del estado. El último reporte señala que recaudaron US$3,7 mil millones.

Tengamos en cuenta que el Powerball se juega 3 veces a la semana: los lunes, miércoles y sábado. Los sorteos se llevan a cabo a las 22:59 horas (ET).

Una parte de lo recaudado por las loterías están destinadas al sector educación (Foto: Giorgio Viera / AFP)

Recuerda que puedes comprar los boletos hasta una hora antes de haberse iniciado el sorteo, aunque esto puede variar dependiendo el estado en el que te encuentres.