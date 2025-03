Costco ha logrado convertirse en una especie de institución en Estados Unidos, ¿no lo crees? Con su increíble variedad de productos, precios que nos hacen sonreír y esas enormes porciones de pizza que nos transportan al paraíso del shopping, es fácil entender por qué atrae a miles, si no a millones, de personas cada día. Y lo más impresionante es su expansión constante, logrando tener una tienda en casi cada rincón del país.

Pero, si eres de las personas que se ha preguntado si hay alguna parte del país donde no se pueda encontrar un Costco, te sorprenderá saber que hay tres estados que, por alguna razón, no cuentan con una sola tienda de esta cadena. Y, aunque parezca increíble, las razones detrás de esto no son tan simples como podríamos pensar. En este artículo, te voy a contar por qué sucede esto y qué factores entran en juego para que la compañía decida abrir (o no) sus puertas en ciertos lugares.

Costco ofrece membresías a sus clientes, que les permite acceder a descuentos exclusivos (Foto: Costco / Instagram)

¿POR QUÉ COSTCO TIENE UNA PRESENCIA TAN GRANDE EN ESTADOS UNIDOS?

Costco ha sido un éxito rotundo en todo el país, con más de 600 tiendas en los Estados Unidos. La cadena no solo está presente en las grandes ciudades, sino que también ha logrado posicionarse en zonas más pequeñas y suburbanas. Esto se debe a que la empresa tiene un modelo de negocio bastante sólido, basado en la venta al por mayor a precios competitivos, lo que atrae a un gran número de consumidores que buscan ahorrar. Además, la compañía no se detiene: sigue abriendo nuevas sucursales, especialmente en los estados con una población en crecimiento.

Sin embargo, hay tres estados donde la historia es distinta. Aunque Costco está más que dispuesta a expandirse, hay motivos que explican por qué no hay tiendas en Virginia Occidental, Rhode Island y Wyoming. Estas razones no tienen que ver con la falta de demanda, sino con factores económicos y logísticos que complican la viabilidad de abrir un Costco en estos lugares.

Costco es una tienda de descuento que le permite a miles de estadounidenses ahorrar dinero y estirar el presupuesto (Foto: AFP)

WYOMING: UN ESTADO CON MUCHA TIERRA, PERO POCA POBLACIÓN

Wyoming es un estado conocido por su belleza natural, sus paisajes impresionantes y su baja densidad poblacional. Con solo 580,000 habitantes repartidos en 100,000 millas cuadradas, tiene uno de los índices de población más bajos del país. Costco, para abrir una tienda, necesita que haya suficientes personas en un radio de 20 minutos para asegurar que la inversión sea rentable. En el caso de esta localidad, la vastedad del territorio y la escasa cantidad de habitantes en muchas de sus zonas rurales hace que abrir una tienda no sea una opción rentable.

VIRGINIA OCCIDENTAL: ¿UN PROBLEMA ECONÓMICO Y LOGÍSTICO?

Virginia Occidental, por su parte, enfrenta dificultades económicas que también afectan a la expansión de Costco. Durante muchos años, el estado dependió en gran medida de la industria del carbón, la cual está en declive desde hace varias décadas. A pesar de los esfuerzos por diversificar su economía, esta zona sigue enfrentando altos índices de pobreza y una infraestructura no siempre ideal para la logística que Costco necesita para enviar y recibir productos a sus tiendas.

Si bien las zonas más urbanas de Virginia Occidental, como Charleston, podrían ser buenos lugares para establecer una tienda, las dificultades logísticas y el estancamiento económico han hecho que Costco prefiera otras ubicaciones. Aún así, no todo está perdido, y es posible que en el futuro veamos cambios en la estrategia de expansión de la compañía.

RHODE ISLAND: EL CASO MÁS SORPRENDENTE

Quizás el caso más intrigante sea el de Rhode Island. Este pequeño estado, conocido por su costa y su gran actividad turística, cumple con todos los requisitos de ubicación que Costco busca. Sin embargo, a pesar de que había planes para abrir una tienda en Cranston, la cadena canceló sus planes de expansión en la zona, dejando a muchos residentes sorprendidos. Se especuló que los problemas entre la compañía y el promotor inmobiliario fueron los culpables de la cancelación, pero nunca se dieron detalles claros.

Lo que es interesante en este caso es que, a pesar de que Rhode Island no cuenta con una tienda Costco en la actualidad, las autoridades locales no han tirado la toalla. Se sabe que el gobierno de la ciudad de Cranston sigue buscando opciones para que la cadena reconsidere abrir un local en el futuro. Además, en el pasado reciente, Maine también estuvo en esta lista, pero en noviembre de 2023, la cadena finalmente inauguró una tienda en Scarborough. Esto deja una puerta abierta a la esperanza de que este estado podría ver una tienda en algún momento.