La administración de Donald Trump despidió a más de 1,300 trabajadores este 12 de marzo. Tras ser consultado por qué tomó la decisión, el presidente republicano señaló que “muchos de ellos no trabajaban”. En esta nota, lo que debes saber sobre el primer paso para liquidar la agencia federal.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió su postura de despedir a gran cantidad de trabajadores del Departamento de Educación (Foto: Roberto Schmidt / AFP)

DESPIDEN A MÁS DE 1,300 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE EE.UU.

El Departamento de Educación comenzó el año 2025 con 4,133 trabajadores; sin embargo, con la decisión de Trump de despedir 1,315 empleados, a los que debemos sumar los 572 colaboradores que aceptaron paquetes para renunciar y los 63 que estaban a prueba pero fueron desvinculados en febrero, esta institución de Gobierno pasó a tener actualmente 2,183 trabajadores.

Al respecto, el presidente Donald Trump justificó los despidos: “Muchos de ellos no trabajaban. Nunca se habían presentado a su puesto de trabajo (…). Cuando recortamos, queremos recortar, pero queremos recortar a la gente que no funciona o no hace un buen trabajo. Nos quedamos con los mejores, y Linda McMahon es una verdadera profesional, una persona de negocios muy sofisticada”, señaló tras ser consultado en el Despacho Oval.

Además, insistió en su idea de desmantelar esta agencia, pues propone mover la gestión de la educación a los estados para que ellos – y no alguien desde Washington – se encarguen.

En esa misma línea opinó Linda McMahon, secretaria de Educación, quien lo consideracomo un esfuerzo para brindar un servicio más eficiente, que no afectará los préstamos estudiantiles, la financiación para estudiantes con necesidades especiales, etc. “La reducción de personal de hoy refleja el compromiso del Departamento de Educación con la eficiencia, la responsabilidad y la garantía de que los recursos se destinan a donde más importan: a los estudiantes, los padres y los maestros”, señaló en un comunicado.

Todo lo contrario, opina Sheria Smith, presidenta de la sección 252 de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, quien dijo que el gobierno de Trump “no respeta a los miles de trabajadores que han dedicado su carrera a servir a sus compatriotas estadounidenses”, publica The New York Times.

Linda McMahon defiende el despido de más de 1,300 colaboradores del Departamento de Educación (Foto: Saul Loeb / AFP)

ASÍ ANUNCIARON LA DECISIÓN A LOS TRABAJADORES

El 11 de marzo, los trabajadores del Departamento de Educación recibieron un correo electrónico interno solicitándoles abandonar todas las oficinas en la capital antes de las 6:00 p.m. (hora local), además les informaban que las instalaciones iban a estar cerradas al día siguiente, el 12 de marzo “por razones de seguridad”.

Poco después, McMahon daba la noticia de que se pondría en baja administrativa a la mitad de su personal a partir del 21 de marzo. Asimismo, aclaró que los afectados recibirán su salario completo hasta el 9 de junio y una indemnización por sus años trabajados.

Adicional a ello, se conoció que esta agencia también está rescindiendo los contratos de arrendamiento de edificios en Nueva York, Boston, Chicago y Cleveland.