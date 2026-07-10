Hay quienes reciben el dinero tras pagar la cuenta y lo primero que hacen es acomodarlo prolijamente en su billetera para así sentir calma y esto tiene una explicación por el lado de la psicología. Si te preguntas por qué algunas personas ordenan los billetes de menor a mayor de forma compulsiva, la razón es que se sienten en paz y esto refleja una fuerte necesidad de estructura, control y previsibilidad. Aquí te explico lo que necesitas saber si has identificado esta característica en tu día a día o alguien cercano a ti lo realiza en todo momento.

¿Qué significa ordenar los billetes de mayor a menor en psicología?

El acomodo prolijo de los billetes, que estén alineados con exactitud o sentir malestar si no están “perfectos”, refleja una forma de autoafirmación y seguridad, pero no es todo. Los especialistas coinciden en que puede vincularse con niveles de ansiedad y, en momento de estrés o incertidumbre, puede brindar una sensación momentánea de control y calma.

Si bien no representa un problema en la mayoría de los casos, cuando esta conducta se vuelve una necesidad, entonces el panorama cambia porque puede afectar la vida diaria.

Y es que no es lo mismo tener un gusto porque todo se vea ordenado a experimentar ansiedad si es que la billetera no luce impecable y todo cuidadosamente distribuido.

Aunque esta práctica es común y no representa un problema en la mayoría de los casos, los especialistas señalan que la clave está en la intensidad de la conducta y en cómo afecta la vida diaria. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Por qué ordenar billetes puede ser una señal de TOC?

Según advierten los psicólogos, ordenar los billetes por denominación, de forma insistente y compulsiva, podría ser un síntoma de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) que se caracteriza por pensamientos persistentes (obsesiones) y conductas repetitivas (compulsiones) que una persona siente que debe realizar para reducir la angustia.

El ordenar billetes de menor a mayor puede ser una manía, pero se vuelve un indicio de TOC cuando se hace de manera repetitiva e incontrolable, provoca ansiedad o angustia si no se realiza, interfiere con la rutina diaria o con las relaciones personales o se utiliza como una forma de neutralizar pensamientos incómodos.

Desde Mayo Clinic recalcan que no debe confundirse con el perfeccionismo y que lo preocupante aparece cuando esos pensamientos o conductas consumen demasiado tiempo, generan sufrimiento o afectan la funcionalidad diaria.