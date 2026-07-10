Hay quienes reciben el dinero tras pagar la cuenta y lo primero que hacen es acomodarlo prolijamente en su billetera para así sentir calma y esto tiene una explicación por el lado de la psicología. Si te preguntas por qué algunas personas ordenan los billetes de menor a mayor de forma compulsiva, la razón es que se sienten en paz y esto refleja una fuerte necesidad de estructura, control y previsibilidad. Aquí te explico lo que necesitas saber si has identificado esta característica en tu día a día o alguien cercano a ti lo realiza en todo momento.
¿Qué significa ordenar los billetes de mayor a menor en psicología?
El acomodo prolijo de los billetes, que estén alineados con exactitud o sentir malestar si no están “perfectos”, refleja una forma de autoafirmación y seguridad, pero no es todo. Los especialistas coinciden en que puede vincularse con niveles de ansiedad y, en momento de estrés o incertidumbre, puede brindar una sensación momentánea de control y calma.
Si bien no representa un problema en la mayoría de los casos, cuando esta conducta se vuelve una necesidad, entonces el panorama cambia porque puede afectar la vida diaria.
Y es que no es lo mismo tener un gusto porque todo se vea ordenado a experimentar ansiedad si es que la billetera no luce impecable y todo cuidadosamente distribuido.
¿Por qué ordenar billetes puede ser una señal de TOC?
Según advierten los psicólogos, ordenar los billetes por denominación, de forma insistente y compulsiva, podría ser un síntoma de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) que se caracteriza por pensamientos persistentes (obsesiones) y conductas repetitivas (compulsiones) que una persona siente que debe realizar para reducir la angustia.
El ordenar billetes de menor a mayor puede ser una manía, pero se vuelve un indicio de TOC cuando se hace de manera repetitiva e incontrolable, provoca ansiedad o angustia si no se realiza, interfiere con la rutina diaria o con las relaciones personales o se utiliza como una forma de neutralizar pensamientos incómodos.
Desde Mayo Clinic recalcan que no debe confundirse con el perfeccionismo y que lo preocupante aparece cuando esos pensamientos o conductas consumen demasiado tiempo, generan sufrimiento o afectan la funcionalidad diaria.