A muchos aficionados a la jardinería les ocurre lo mismo: por mucho que lo intenten, sus plantas no resisten el calor del verano y acaban “fritas” en cuestión de días. Pero existe una especie que se ha ganado fama de todoterreno por lo agradecida y fácil de cuidar que resulta.

La divulgadora de jardinería Natalia Sáez, conocida en TikTok como @enabrilhojasmil, la recomienda como solución ideal para quienes sienten que nada les sobrevive en el jardín o la terraza. Se trata de la dipladenia, una trepadora de hoja perenne que florece de marzo a octubre, con flores en distintos colores y que apenas exige cuidados.

Su principal ventaja es que aguanta el calor y el sol directo, aunque en climas muy secos y cálidos conviene darle algo de semisombra durante los meses más duros del verano. Eso sí, el frío no lo tolera igual de bien, por lo que en zonas de heladas es mejor protegerla con manta térmica o meterla en casa en un lugar soleado.

Consejos básicos para cuidarla

Riego: la dipladenia tiene raíces gruesas que almacenan agua, así que no hay que regarla de más. Es mejor esperar a que el sustrato se seque por completo antes de volver a regar, porque el exceso de agua puede pudrirla con facilidad.

Ubicación: necesita mucho sol directo, salvo en climas muy secos y extremadamente calurosos.

Protección en invierno: en zonas con heladas, protégela en el interior o con manta térmica.

Una planta agradecida

Como destaca Sáez, no es una especie “dramática”: si te despistas unos días con el riego, no pasa nada. Además, al ser de hoja perenne no tendrás que recoger hojas en otoño y florece durante seis meses seguidos si la cuidas mínimamente.

Para que crezca fuerte y sana, conviene colocarla en una maceta con agujeros de drenaje, elegir un sustrato rico en nutrientes y aireado, y fertilizarla desde marzo hasta octubre, reduciendo la frecuencia en invierno.

La propia Natalia asegura que la ha cultivado tanto en Madrid como en zonas de costa, y en ambos entornos la dipladenia ha respondido con flores abundantes y sin apenas problemas. Por eso, muchos ya la consideran una planta imprescindible para quienes quieren color en su terraza o jardín sin complicarse demasiado.