Aunque vivió hace más de dos milenios, muchas de las enseñanzas de Pitágoras siguen siendo relevantes en nuestros días. El filósofo y matemático griego, célebre por sus contribuciones al conocimiento, dejó reflexiones que aún inspiran a pensar sobre el valor del tiempo, la amistad y la experiencia. Entre sus frases más conocidas destaca: “Si quieres vivir mucho guarda un poco de vino rancio y un amigo viejo”, una idea que resalta la importancia de apreciar aquello que se fortalece y adquiere valor con el paso de los años.

¿Qué quiso decir Pitágoras con “Si quieres vivir mucho guarda un poco de vino rancio y un amigo viejo”?

La reflexión de Pitágoras utiliza dos elementos simbólicos: el vino añejo y los amigos antiguos. En muchas culturas, el vino que envejece correctamente adquiere más valor y mejor sabor con el tiempo. Para el filósofo, algo similar ocurre con las amistades verdaderas.

La frase sugiere que las relaciones construidas durante años suelen convertirse en vínculos más sólidos, sinceros y difíciles de reemplazar. Son personas que conocen nuestras etapas, errores, cambios y aprendizajes, y aun así permanecen cerca.

Más allá de hablar sobre longevidad literal, la reflexión apunta a una vida emocionalmente más estable, acompañada y significativa.

Pitágoras dibujando en la arena su famoso teorema. Este es un grabado que data de 1833.

La importancia de conservar amistades duraderas

En una época marcada por relaciones rápidas y conexiones pasajeras, la idea de mantener amistades de muchos años cobra todavía más fuerza. Diversos estudios sobre bienestar emocional han mostrado que las personas con vínculos sociales estables suelen manejar mejor el estrés y experimentar mayor satisfacción personal.

La frase de Pitágoras también puede interpretarse como una invitación a valorar aquello que resiste el paso del tiempo. Así como un vino añejo requiere paciencia y cuidado, las amistades profundas también necesitan dedicación, confianza y constancia.

Pitágoras también es recordado por el famoso triángulo y teorema que revolucionaron las matemáticas.

¿Quién fue Pitágoras?

Pitágoras nació aproximadamente en el siglo VI a. C. en la isla de Samos, en Grecia. Aunque hoy es conocido principalmente por el famoso teorema matemático que lleva su nombre, también fundó una escuela filosófica y espiritual que influyó en generaciones posteriores.

Sus enseñanzas combinaban matemáticas, música, ética y filosofía. Para Pitágoras, la armonía era una parte esencial del universo y de la vida humana. Muchas de sus reflexiones buscaban enseñar equilibrio, moderación y sabiduría en las relaciones con los demás.