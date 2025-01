Aunque el futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado claro que quiere mantener de manera permanente el horario estándar o de invierno, hasta ahora nada está dicho, por lo que se mantiene vigente un nuevo ajuste de relojes por la llegada del verano. Conoce cuándo será y otros detalles.

Desde hace décadas el Daylight Saving Time (DST), conocido como Horario de Verano, se establece en Estados Unidos, haciendo que la mayoría de la población ajuste sus relojes dos veces al año. Algunos estados están en contra de esta medida que tiene como objetivo el ahorro de energía.

Una encuesta de YouGov en 2023, mostró que el 50% quiere un horario de verano permanente; mientras que un 31% está a favor del horario estándar, como Trump.

¿CUÁNDO SERÁ EL NUEVO CAMBIO DE HORARIO EN ESTADOS UNIDOS?

Los relojes serán adelantados una hora el 9 de marzo de 2025, cuando a las 2:00 a.m. los relojes marcarán las 3:00 a.m. Esta transición no solo afecta la hora, sino que también influye en la cantidad de luz natural disponible durante el día.

Horario de verano: segundo domingo de marzo – primer domingo de noviembre.

¿PARA QUÉ SIRVE EL HORARIO DE VERANO?

El cambio de horario fue establecido por ley desde 1966 en Estados Unidos con el fin de favorecer al planeta. Cuando los relojes se adelantan una hora por el horario de verano, se busca maximizar la luz solar durante las horas de la tarde, permitiendo a los ciudadanos disfrutar de más tiempo al aire libre después de sus jornadas laborales. Esto significa que, a partir de esa fecha, amanecerá y atardecerá aproximadamente una hora más tarde que el día anterior.

¿DÓNDE SE APLICA EL CAMBIO DE HORARIO EN EEUU?

El horario de verano e invierno se aplica de manera uniforme en todo el país, con la excepción de dos estados (Arizona y Hawái) y cuatro territorios: Puerto Rico, Samoa Americana, Islas Marianas del Norte e Islas Vírgenes de Estados Unidos.