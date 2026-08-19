La educación no debería limitarse a transmitir conocimientos, sino también a enseñar a pensar, cuestionar y buscar respuestas propias. José Ortega y Gasset, uno de los filósofos españoles más influyentes del siglo XX, reflexionó sobre la importancia de desarrollar una mirada crítica frente a aquello que aprendemos. Con su frase “Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas”, invita a entender que aprender no significa aceptar todo como una verdad absoluta, sino mantener viva la curiosidad y la capacidad de cuestionar.
El significado de la frase de José Ortega y Gasset
Cuando José Ortega y Gasset afirma que al enseñar también se debe enseñar a dudar, plantea una idea fundamental sobre el aprendizaje: recibir información no debería significar aceptarla de manera automática.
La duda, en este contexto, no representa desconocimiento, sino curiosidad y disposición para cuestionar. Preguntar, analizar y buscar diferentes perspectivas permite comprender mejor aquello que se aprende y formar opiniones propias.
La importancia del pensamiento crítico
La Cita del día de José Ortega y Gasset pone en valor una enseñanza que va más allá de memorizar datos. Para el filósofo, aprender también implica desarrollar la capacidad de analizar la información y evaluar aquello que se presenta como verdadero.
Una persona que aprende a cuestionar puede construir conocimientos más sólidos y comprender que algunas ideas pueden cambiar cuando aparecen nuevos argumentos o evidencias.
Enseñar también significa despertar preguntas
La reflexión de Ortega y Gasset puede aplicarse tanto a la educación como a la vida cotidiana. Un buen aprendizaje no termina cuando se encuentra una respuesta; muchas veces comienza cuando esa respuesta genera nuevas preguntas.
Desde esta perspectiva, los maestros, padres y demás personas que transmiten conocimientos pueden ayudar a desarrollar una actitud abierta, curiosa y reflexiva.
Una enseñanza de José Ortega y Gasset vigente
En una época en la que las personas reciben diariamente grandes cantidades de información, la capacidad de cuestionar resulta especialmente importante. No todo lo que se lee, escucha o comparte necesariamente es correcto.
La frase invita a mantener una actitud crítica, comprobar la información y estar dispuesto a cambiar de opinión cuando existen razones suficientes para hacerlo.