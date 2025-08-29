FRITZ! Ha anunciado una gama de productos para redes inalámbricas renovada con WiFi 7 y soluciones integrales de fibra óptica, que mostrará en el marco de la feria IFA 2025 de Berlín (Alemania).

“IFA 2025 representa para nosotros una oportunidad excepcional de mostrar cómo la innovación europea puede liderar el mercado global de conectividad”, ha señalado el director de AVM en España, Ralf Muntean.

El primer ‘router’ de cable con WiFi 7 tribanda del mundo será uno de los productos que la firma alemana expondrá en la feria. FRITZ!Box 6690 Pro integra un módem DOCSIS, soporte completo para hogar inteligente a través de Zigbee y DECT y ofrece velocidades WiFi de hasta 12 Gbit/s, como informa en una nota de prensa.

Por su parte, la gama FRITZ!Box Fiber para las redes de fibra óptica está compuesta por los modelos 5690 XGS, 5690 Pro y 5690, que alcanzan velocidades de hasta 10 Gbit/s para todos los estándares europeos: GPON, AON y XGS-PON.

La compañía alemana también mostrará FRITZ!Box 6825 4G, es un ‘router’ 4G compacto para redes móviles que ofrece internet estable con WiFi 6 y hasta 300 Mbit/s vía 4G/LTE y 3G, con alimentación USB-C y compatibilidad internacional.

NUEVOS ‘ROUTERS’ Y REPETIDORES DEL ECOSISTEMA WIFI 7

En IFA, FRITZ! realizará el lanzamiento de FRITZ!Box 7630 y 4630, dos ‘routers’ asequibles con los que busca democratizar el acceso a WiFi 7. El primero está diseñado para conexiones DSL con supervectoring 35b hasta 300 Mbit/s, incluye la tecnología Multi-Link Operation (MLO) y ofrece velocidades de hasta 2.880 Mbit/s en la banda de 5 GHz.

Por su parte, FRITZ!Box 4630 está diseñado para usuarios con módem de fibra óptica (ONT), y ofrece WiFi 7 de doble banda con puertos LAN y WAN de 2,5 Gigabits, optimizado para ‘gaming’ de baja latencia y ‘streaming’ ininterrumpido.

El ecosistema de productos WiFi 7 se completa con los nuevos repetidores FRITZ!Repeater 1700 y 2700, que ayudan a extender la cobertura en hogares y oficinas con la tecnología Mesh o de malla.

FRITZ!Repeater 2700, con configuración 4 x 4 en la banda de 5 GHz, alcanza velocidades de hasta 5.760 Mbit/s, mientras que el 1700 ofrece 2.880 Mbit/s con configuración 2 x 2.

También están disponibles los nuevos FRITZ!Mesh Sets 1700 y 2700, que pueden usarse con cualquier ‘router’ para mejorar la latencia, velocidad y estabilidad de la red.

Para los usuarios que necesitan cobertura en exteriores, FRITZ!Repeater 1610 Outdoor se presenta como un repetidor inalámbrico con certificación IP54 y alimentación Power over Ethernet (PoE), que ofrece conectividad WiFi 6 en cualquier condición climática.

Por su parte, el nuevo FRITZ!WLAN Stick 6700 ofrece WiFi 7 tribanda en portátiles con velocidades de hasta 2,8 Gbit/s con soporte para las bandas de 5 y 6 Ghz.

SOLUCIONES PARA EL HOGAR INTELIGENTE

El ecosistema de productos para ampliar y mejorar la conectividad se completa con el nuevo FRITZ!Smart Energy 201, un enchufe inteligente y compacto que se integra en la red doméstica mediante DECT.

También debutará FRITZ!Fon M3, un teléfono DECT que ofrece llamadas en HD y un control sencillo del hogar inteligente.