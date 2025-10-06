No hacen falta grandes motivos para llenar la casa de plantas. Dan color, vida y un aire más acogedor a cualquier rincón, además de ayudar a purificar el ambiente y mejorar el ánimo. Pero tenerlas bonitas y sanas no siempre es tan fácil. Muchos acaban desistiendo porque se olvidan de regarlas o porque creen que no se les da bien cuidarlas. Lo cierto es que hay especies capaces de perdonar esos descuidos: plantas que han aprendido a resistir la sequía y pueden mantenerse verdes y fuertes durante semanas con apenas atención.

El experto en jardinería Ignacio Guío, conocido en redes sociales como @ignacioguio, ha compartido cuáles son las especies más agradecidas para quienes no tienen mucho tiempo o tienden a olvidarse del riego. En uno de sus vídeos explica que estas plantas pueden aguantar entre 10 y 15 días sin agua, incluso en interiores, y muchas de ellas se recuperan con facilidad tras periodos de sequía leve.

Cinco plantas ideales para olvidadizos

Entre las más resistentes destaca la Sansevieria trifasciata ‘Moonshine’, una variedad de hojas largas y firmes capaz de almacenar agua en su interior. Además de su resistencia, es una de las más recomendadas para principiantes, ya que apenas necesita luz directa y purifica el aire.

Otra especie infalible es la Dracaena marginata, fácilmente reconocible por sus finas hojas verdes con bordes rojizos. Según Guío, cuanto mayor sea la maceta, más tiempo podrá pasar sin riego, aunque en espacios pequeños conviene vigilar que la tierra no se seque del todo. “Lo único que vas a notar si le falta agua es que las puntas se vuelvan marrones o que alguna hoja se caiga desde la base”, explica.

La Zamioculcas zamiifolia, conocida popularmente como ZZ plant, es la reina de la resistencia. Guío muestra en su vídeo cómo su ejemplar, después de casi un mes sin agua, sigue brotando hojas nuevas. Sus raíces almacenan humedad y energía, lo que le permite sobrevivir largos periodos sin atención.

A esta lista se suman la Monstera adansonii, una versión de hojas pequeñas de la popular Monstera deliciosa, y la Strelitzia nicolai, que aporta un toque tropical con su follaje grande y brillante. Esta última, comenta el experto, puede regarse cada veinte días sin problemas y sigue desarrollando brotes nuevos.

Para cerrar, Guío recuerda que las suculentas son las mejores aliadas de quienes buscan plantas fáciles de mantener. Están diseñadas para retener agua y seguir creciendo incluso cuando pasan días sin recibir atención.