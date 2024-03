Si, como a mí, te gusta hacer compras y ahorrar al mismo tiempo, este evento del año, sin duda alguna, es para ti. Se trata de las Grandes Rebajas de Primavera de Amazon, que podrás encontrar en su sitio web, en determinados productos y en fechas escogidas. Si quieres saber más de ello, acompáñame en esta nota, pues iré dándote la información que necesitas conocer y así sacarle el máximo provecho a estas fechas.

La plataforma de Amazon suele armar ofertas especiales cada cierto tiempo y ahora estamos muy cerca de celebrar una nueva, así que no pierdas la oportunidad de renovar tu ropa, adquirir productos para el hogar y otras cosas más que puedes hallar con un muy buen precio. ¿Quieres saber de cuáles se trata?

Y lo mejor de todo es que las compras las vas a poder realizar con la mayor tranquilidad posible y confianza en el vendedor, ya que está a cargo de una de las empresas que más ventas en línea genera. Además, que cuenta con una gran flota de envíos que hacen que tu experiencia sea muy satisfactoria.

¿CUÁNDO COMIENZA EL BIG SPRING SALE DE AMAZON?

De acuerdo con la información proporcionada por Amazon, el inicio de esta campaña será el miércoles 20 de marzo, fecha en la que, seguramente, comenzará a tener una gran demanda su sitio web y productos. En ese sentido, hay que recomendarte que seas paciente, pero que no demores debido a que los mejores productos con descuentos suelen ser los primeros en agotarse.

Si no estás muy apurado en adquirir ciertos productos, puedes esperar un poco y hacerlo con mayor tranquilidad, pues el evento de primavera terminará recién el próximo 25 de marzo, por lo que tienes tiempo para pensar si es que vas o no a comprar algo.

LOS PRODUCTOS QUE ENCONTRARÁS CON GRANDES REBAJAS

Hasta un 50% de descuento en productos de belleza seleccionados

Un máximo de 50% de descuento en equipos de deportes y exteriores seleccionados

40% de descuento, como máximo, en productos para el hogar seleccionados

Hasta 40% de descuento en ropa de primavera seleccionada

Hasta un 40% de descuento en electrónicos seleccionados

El Big Spring Sale de Amazon es un evento en el que miles de usuarios podrán acceder a grandes descuentos de productos de reconocidas marcas (Foto: Amazon)

¿CÓMO CONSEGUIR LAS MEJORES OFERTAS?

No es necesario que seas miembro prime de Amazon para acceder al descuento, pues todos los clientes podrán acceder a ellos. Sin embargo, es importante que seas que los usuarios que sí tengan membresía van a tener mayores exclusivos en algunos productos.

Si le has dado muchas vueltas al asunto y has llegado a la conclusión de que sí quieres unirte al programa, deberás pagar $14.99 al mes o $139 al año, lo que también te permitirá disfrutar de otros beneficios, como Prime Video, Amazon Music, Prime Gaming, RxPass, Grubhub+, Amazon Photos, etc.