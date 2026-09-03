Un sismo de magnitud 5,2 MLv se registró a las 2:04 a. m. de este jueves 3 de septiembre de 2026, con una referencia ubicada a 21 kilómetros al noroeste de La Serena, según el reporte preliminar del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

El movimiento sísmico tuvo una profundidad de 61 kilómetros y se localizó en las coordenadas 29,77° de latitud sur y 71,41° de longitud oeste. Debido a su magnitud y ubicación, el temblor pudo ser percibido en distintos sectores de la región de Coquimbo.

El reporte del CSN figura como preliminar, por lo que algunos de sus parámetros podrían ser ajustados posteriormente a medida que avance el análisis de las estaciones sismológicas.

¿Qué hacer durante un sismo y cómo mantenerse seguro?

Si vuelve a ocurrir un movimiento fuerte, lo más importante es mantener la calma y protegerse de inmediato. Durante el sismo, busca un lugar seguro dentro de la vivienda, aléjate de ventanas, muebles que puedan caer y objetos pesados. Si estás en el interior, permanece allí hasta que termine el movimiento y evita utilizar los ascensores.

Después del sismo, revisa el entorno antes de desplazarte. Si hay daños visibles, fugas de gas, cables eléctricos caídos u otra situación peligrosa, aléjate de la zona y sigue las indicaciones de las autoridades.

También es recomendable tener preparada una mochila de emergencia en un lugar de fácil acceso. Esta puede incluir agua, alimentos no perecibles, una linterna, radio a pilas, baterías, botiquín, artículos de higiene, documentos importantes y otros elementos necesarios para afrontar las primeras horas después de una emergencia.

En una zona sísmica como Chile, contar con estos implementos y saber cómo actuar puede marcar una diferencia cuando un movimiento ocurre de manera inesperada.