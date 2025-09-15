Debido a las constantes redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) contra la comunidad migrante, muchos inmigrantes indocumentados en Estados Unidos se han animado a contactar a abogados con el fin de arreglar su situación y poder permanecer en el país norteamericano. El tema aquí es que, lamentablemente, hay quienes se hacen pasar por defensores legales para sacarles dinero a personas que corren el riesgo de ser deportadas. Si te interesa saber qué hacer para evitar ser estafado(a), no te vayas de esta nota.

Primero que nada te recalco que esta terrible situación se ha podido conocer luego que la abogada en inmigración, Denise Cabrera, informara, a través de una nota publicada en La Opinión, que se enteró que estaban usando su nombre y licencia de abogada para estafar a inmigrantes indocumentados.

“Nos dimos cuenta que estaban usando mi nombre, cuando algunas de esas personas estafadas empezaron a llamar a nuestra oficina para ver cómo iban sus casos, y nosotros no los teníamos en nuestros expedientes como clientes”, contó la letrada, cuyas oficinas se ubican en la ciudad de Santa Ana.

Desafortunadamente, hay quienes fingen ser abogados de migración con tal de sacarles dinero a personas que corren el riesgo de ser deportadas. (Foto referencial: Kindel Media / Pexels)

“Esto me hizo sentir enojada”

“Llamaban reclamando que nos habían pagado, y nunca habíamos hecho nada. Esto me hizo sentir enojada porque están tomando ventaja de los inmigrantes que ahora más que nunca son vulnerables”, agregó la abogada, que también contó que este tipo de estafas se da a través de Facebook, donde aparecen perfiles falsos con fotos robadas del abogado de inmigración, como fue su caso.

Además, detalló que había una cuenta de WhatsApp que tenía su nombre y su imagen, donde se brindaba consejos e instrucciones de pago a potenciales clientes. Desafortunadamente, fueron varias las personas que acabaron siendo estafadas. A raíz de esta situación, ella se animó a indicar qué hacer para no ser estafado(a) por quienes se hacen pasar por abogados de migración.

¿Qué hacer para evitar ser estafado(a) por falsos abogados de migración?

La abogada Denise Cabrera, según el citado medio, aconsejó a los inmigrantes en caso de no ir personalmente a la consulta legal, que visiten la página de la Barra de Abogados de California para verificar su sitio web, el número de teléfono y el correo electrónico.

“Verifiquen que la información que les den, coincida con la de la Barra de Abogados. Además los abogados reales no tienen correo de gmail, yahoo o algo común”, manifestó. “Estos estafadores están incluso suplantando al USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos) y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), ya que al hacer un pago, envían mensajes falsos por correo electrónico con cartas en PDF usando nombre y logo de USCIS en los que informan que están procesando los casos”, añadió.

USCIS es la agencia del gobierno estadounidense encargada de administrar la inmigración legal al país. (Foto: JasonDoiy / iStock)

“Nosotros los abogados no somos víctimas directas”

Ya más adelante subrayó la importancia de que la persona estafada reporte la situación. “Mi recomendación es que reporten, y si tienen miedo de presentarse en persona ante la policía, denuncien la estafa por teléfono”, dijo, antes de señalar que cuando se comunicó con un Departamento de Policía le dijeron que el reporte lo que hacer la víctima. “Nosotros los abogados no somos víctimas directas. Les hicimos ver que las víctimas son inmigrantes indocumentados y tienen miedo de denunciar”, puntualizó.