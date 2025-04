El mundo del coleccionismo de monedas está lleno de piezas que han sobrevivido a lo largo de los años, capturando la fascinación de quienes se dedican a la numismática. Estas monedas no son solo metales; son fragmentos de un pasado lejano, pequeños tesoros que, en ciertos casos, valen mucho más de lo que indican sus cifras. Los coleccionistas se sienten atraídos por aquellas rarezas que parecen salirse de lo común, por esas monedas que, en teoría, no deberían existir, pero que, por alguna razón, aparecen de vez en cuando para sorprendernos. Un ejemplo de esto es una moneda en particular: un medio dólar de 50 centavos de 1964, que, gracias a su historia, ha alcanzado el estatus de misterio en el ámbito del coleccionismo.

¿Te imaginas encontrar una moneda que no se supone que exista? Así es como muchos de nosotros nos sentimos al escuchar sobre las monedas de medio dólar Kennedy Special Strike de 1964. Aunque parece un concepto sacado de una novela ficticia, estas monedas existen, pero son extremadamente raras. Solo se conocen una docena de ellas, y se supone que nunca deberían haber sido acuñadas. Hoy quiero contarte un poco más sobre estas , qué las hace tan especiales y, por supuesto, cuál es su valor.

¿QUÉ HACE TAN ESPECIAL A ESTA MONEDA DE 50 CENTAVOS DE 1964?

A simple vista, una moneda de 50 centavos de 1964 puede parecer como cualquier otra, pero si nos adentramos un poco más, descubrirás que las monedas de medio dólar Kennedy Special Strike de 1964 tienen características únicas que las diferencian de cualquier otra. Lo primero que debes saber es que su acuñación es notablemente más nítida que las de la mayoría de las monedas de la época. Los detalles, tanto en el anverso como en el reverso, se perciben de manera mucho más clara, y eso es algo que solo un verdadero experto podría notar a simple vista.

Otra característica clave es su apariencia satinada suave. En lugar de tener la superficie brillante y reflectante de las monedas de prueba, estas tienen una textura única que no se ve en otras acuñadas en el mismo año. Además, los bordes son mucho más cuadrados y nítidos, lo que le da una sensación de perfección en la manufactura que rara vez se encuentra en las monedas comerciales. A menudo, las que se producen en masa tienen marcas de contacto y pequeños daños debido al manejo, pero estas monedas de 1964 parecen haber sido tratadas con un cuidado extremo.

Así se ve un medio dólar Kennedy Special Strike de 1964, la moneda que ni debería existir (Foto: PCGS)

EL DESCUBRIMIENTO DE LAS MONEDAS

La historia de estas monedas es casi tan intrigante como su propia existencia. Aunque se sabía que existían monedas de medio dólar Kennedy en 1964, las monedas Special Strike no eran parte de la producción oficial. Todo esto comenzó a desvelarse en 1993, cuando un ejemplar apareció en una subasta de Stacks, una casa de subastas conocida en el mundo de la numismática. Lo más curioso es que este ejemplar provenía de la colección de Lester Merkin, un comerciante numismático muy conocido en su tiempo.

¿Cómo llegaron estas monedas a Merkin? Se cree que él las adquirió de un empleado de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos o incluso de Eva Adams, la exdirectora de dicha entidad. La verdad es que nunca se sabrá con certeza cómo escaparon al control oficial, pero esto añade aún más misterio al caso.

¿CUÁNTAS MONEDAS EXISTEN?

Lo realmente impresionante es la cantidad de ejemplares que se han identificado. Hasta septiembre de 2009, el PCGS (Professional Coin Grading Service) había certificado solo 12 monedas de 50 centavos Kennedy Special Strike de 1964 en todos los grados combinados. Esta cifra es sorprendentemente baja, sobre todo si consideramos que se han descubierto en un lapso de más de 15 años. Esta escasez las convierte en las monedas de medio dólar más raras de todas las producidas en ese año, y la más rara de todas las Special Strike de 1964.

¿CUÁNTO VALE ESTA MONEDA?

El valor de las monedas de 50 centavos Kennedy Special Strike de 1964 ha alcanzado cifras sorprendentes en el mercado, especialmente cuando hablamos de ejemplares en condiciones excepcionales. Un claro ejemplo de esto ocurrió en 2019, cuando una de estas monedas, calificada con una nota impresionante de MS68 (una de las calificaciones más altas en la escala de conservación), fue vendida en una subasta por US$156,000. Este precio refleja no solo su rareza extrema, sino también el estado casi perfecto en el que se encontraba la moneda, algo que la convierte en una pieza aún más codiciada para los coleccionistas más serios.