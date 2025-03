Cuando realizamos las compras, lo más probable es que busquemos hacerlas rápidamente para disponer de más tiempo durante el día para otras actividades, como organizar los productos en nuestras despensas, cocinar, disfrutar de la familia o asistir a algún evento, sea cual sea. Por esta razón, muchos prefieren ir al supermercado temprano en la mañana, aunque también existen quienes, más tarde, deciden acudir al establecimiento por el simple hecho de no levantarse tan temprano. Siguiendo con la primera opción, surge una pregunta que ha generado mucha incertidumbre: ¿por qué Costco no abre sus puertas desde primera hora del día?

Si eres un fiel cliente de la cadena de supermercados Costco, te habrás dado cuenta de que el horario de la tienda es diferente a sus competidores, pues abre más tarde, lo que podría ser un inconveniente para ti si es que deseas ir muy temprano a realizar tus compras y borrar ese punto de tu lista de pendientes. Sin embargo, la decisión de a qué hora empiezan las labores al público tiene un por qué y nada es casualidad, por lo que ahora te explicaré más a fondo las razones que hay detrás de este asunto que ha dejado a una gran cantidad de personas con una enorme incertidumbre.

Costco tiene una enorme cantidad de clientes que son fieles a sus precios y horarios que maneja la cadena (Foto: Freepik)

¿POR QUÉ COSTCO ABRE MÁS TARDE?

Mientras que muchos supermercados están a plena luz del día desde las 7 a.m., Costco espera hasta las 10 a.m. para abrir sus puertas. A simple vista, esto puede parecer un detalle curioso, pero la realidad es que esa decisión no es nada al azar. Es más bien el resultado de una estrategia muy bien pensada, y en este caso, todo se reduce a un equilibrio entre la demanda, el bienestar de los empleados y la optimización de costos.

De hecho, según Jack Jones, auditor de Costco, “nada de lo que hace Costco es casualidad”. Y es que, como ya sabrás, no es solo un supermercado cualquiera: se trata de un club de membresía con un enfoque muy particular en cada aspecto de su operación. Al principio, la gente tiende a pensar que abrir más tarde puede significar perder tiempo o clientes, pero, al analizarlo, es todo lo contrario. Los datos que han recopilado demuestran que la mayor parte de los compradores no llega a primera hora de la mañana, por lo que no tiene sentido abrir demasiado temprano.

A lo largo del día, Costco realiza lo que llaman un “recuento de puertas”, donde revisan la cantidad de personas que entran al almacén en intervalos de media hora. Y lo que descubrieron es bastante claro: la gran mayoría de los clientes no se presentan a las 7 a.m., ni a las 8 a.m., sino más cerca de las 10 a.m. Es decir, abrir más temprano no traería un beneficio real, y, por otro lado, lo que sí haría sería generar un desgaste innecesario en sus empleados.

Por supuesto, todo esto también tiene que ver con el bienestar de los empleados. Los camiones comienzan a llegar desde las 4 a.m., y los trabajadores deben estar listos y organizados mucho antes de que los clientes empiecen a entrar. Según Mary Smith, otra auditora de Costco, “el tiempo antes de la apertura es un caos controlado”. Aunque el proceso es eficiente, la idea de hacer que los empleados lleguen aún más temprano no sería ideal, ni para ellos ni para la empresa. Después de todo, uno de los valores fundamentales de Costco es cuidar de sus trabajadores, garantizando que tengan horarios regulares y un buen equilibrio entre su vida personal y laboral.

Además, esta estrategia de abrir más tarde tiene un impacto directo en los costos operativos. Costco se asegura de que el flujo de trabajo se adapte al ritmo de los clientes, lo cual les permite operar con mayor eficiencia. Al reducir los costos innecesarios de abrir demasiado temprano, no solo ahorran recursos, sino que también aseguran una mejor experiencia, tanto para los empleados como para los compradores.