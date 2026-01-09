La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que buscará reforzar el diálogo directo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que el mandatario estadounidense anunciara que “empezará a atacar por tierra” a los carteles mexicanos, a los que responsabilizó de “matar a 250.000 o 300.000 personas” cada año en su país. En un contexto regional ya marcado por tensiones, estas declaraciones reavivan el debate sobre seguridad, soberanía y cooperación bilateral.

Sheinbaum apuesta por el diálogo y la coordinación

Sheinbaum explicó que instruyó al canciller Juan Ramón de la Fuente para que mantenga una comunicación más estrecha con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y deje abierta la puerta a una conversación directa con Trump si el contexto lo requiere. La mandataria dejó claro que su prioridad es evitar una escalada del conflicto y mantener los canales diplomáticos activos para procesar las diferencias.

Durante su conferencia matutina en Acapulco, la presidenta subrayó que México no busca la confrontación, sino profundizar los mecanismos formales de trabajo conjunto ya existentes en materia de seguridad. En su mensaje recalcó que el Gobierno mexicano ha compartido información con Estados Unidos sobre laboratorios desmantelados, decomisos y resultados de la estrategia contra el narcotráfico, como prueba de la cooperación vigente.

Contexto regional: intervención en Venezuela y presión de Washington

Las últimas declaraciones de Trump se producen pocos días después de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que terminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, trasladados luego a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y otros delitos. Este antecedente incrementa la sensibilidad política en la región y alimenta las preocupaciones sobre eventuales acciones unilaterales contra otros países latinoamericanos.

Ante este escenario, Sheinbaum dijo sentirse sorprendida por el tono del mensaje de Trump, recordando que funcionarios estadounidenses habían reconocido recientemente la buena coordinación en seguridad con México. De hecho, la presidenta citó declaraciones previas de Marco Rubio en las que se destacaban los avances bilaterales, lo que contrasta con la retórica más agresiva de la Casa Blanca frente a los carteles.

Mecanismos de seguridad conjunta y defensa de la soberanía

Sheinbaum detalló algunos de los acuerdos operativos que actualmente sostienen la cooperación entre ambos países. Mencionó un acuerdo específico de vigilancia marítima con autoridades estadounidenses, en el cual la Secretaría de Marina de México está a cargo de la seguridad en aguas continentales, en coordinación con la Guardia Nacional y el Comando Norte de Estados Unidos. Según la mandataria, este esquema ha estado funcionando desde hace varios meses y ha permitido decomisos relevantes, incluyendo 1,6 toneladas de cocaína incautadas recientemente en el Pacífico.

Al mismo tiempo, la presidenta insistió en que cualquier acción debe darse en el marco del respeto a la soberanía y a la integridad territorial de México. Señaló que existe coordinación operativa para evitar confrontaciones y que su gobierno busca fortalecer ese camino, antes que aceptar propuestas de intervención militar directa. En contraste con la línea dura de Trump, Sheinbaum reiteró que México apuesta por soluciones pacíficas y por un enfoque de seguridad que combine inteligencia, cooperación y respeto mutuo.

Postura de Trump y límites de México frente al narco

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha reiterado que combatirá con mano dura el tráfico de drogas, en particular el fentanilo procedente de México, y ha sugerido incluso el envío de tropas estadounidenses para golpear a los carteles en territorio mexicano. Este tipo de propuestas genera respaldo en sectores duros de la política estadounidense, pero abre una fuerte tensión con los principios de soberanía y no intervención que defiende México.

Sheinbaum ha rechazado de forma consistente la idea de una intervención militar extranjera, enfatizando que México tiene sus propias instituciones, fuerzas armadas y estrategia de seguridad. Aunque Trump ha llegado a elogiar a la mandataria mexicana, también ha dicho que “está preocupada” y “tiene un poco de miedo sobre los carteles controlando México”, comentarios que elevan la presión política pero que, al mismo tiempo, refuerzan la narrativa de la presidenta sobre la necesidad de defender la soberanía con firmeza y, a la vez, mantener abierta la vía diplomática.

