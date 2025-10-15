A la hora de decorar una habitación, las cortinas pueden cambiar por completo la percepción del espacio. No solo aportan calidez y privacidad, sino que también influyen en cómo percibimos la altura y el tamaño de una estancia. Por eso, elegir correctamente dónde instalarlas -en la pared o en el techo- puede marcar la diferencia entre una habitación visualmente baja y otra que parece mucho más amplia.

Desde la tienda madrileña Cortina Stylo Spain, especializada en confección e instalación de cortinas en San Sebastián de los Reyes, explican en su cuenta de TikTok que esta es una de las dudas más frecuentes entre sus clientes. “Aunque parece obvio, mucha gente no lo tiene claro”, comenta el profesional al frente del vídeo, quien asegura que el 95% de sus instalaciones se realizan al techo por los beneficios estéticos que aporta.

El motivo es sencillo: colocar las cortinas desde el techo hasta el suelo crea un efecto óptico de mayor altura, alargando visualmente las paredes y dando continuidad al conjunto. Además, permite ocultar elementos poco estéticos, como el cajón de la persiana o registros de luz, logrando un acabado más limpio y equilibrado.

Por qué instalarlas al techo

El experto explica que, al fijar la barra o el riel directamente al techo, se consigue una continuidad visual que hace que el ojo recorra la estancia sin interrupciones. Esto no solo aporta una sensación de mayor amplitud, sino que también da un toque más elegante y actual al conjunto.

Además, muchas viviendas nuevas ya no incluyen persianas tradicionales o las integran en el propio edificio, lo que deja las ventanas muy cerca del techo. En esos casos, instalar las cortinas en la pared apenas tendría sentido: van al techo sí o sí, como recalca el profesional en su vídeo.

Cuándo es mejor colocarlas en la pared

Aunque la recomendación general es instalarlas al techo, existen excepciones. Según Cortina Stylo, es preferible colocar las cortinas en la pared cuando hay una distancia excesiva entre la ventana y el techo, de unos 50 o 60 centímetros. En ese caso, la proporción visual puede resultar desequilibrada si se instalan tan arriba.

También es la mejor opción cuando el tejido no alcanza la altura total. “Algunas viviendas tienen techos de más de tres metros”, explican desde la tienda. En esos casos, si la tela elegida no llega, es más práctico colocar el riel o barra sobre la ventana. Aun así, recomiendan instalarla lo más alta posible para mantener una armonía visual.

El efecto visual que transforma el espacio

El truco está en buscar la continuidad entre el techo y el suelo. Las cortinas que parten del techo ayudan a que la luz se distribuya mejor y el espacio parezca más alto, mientras que las que se colocan demasiado bajas generan un hueco antiestético que acorta visualmente la pared.

Además, las cortinas instaladas al techo resultan más versátiles: ocultan mecanismos, realzan la altura y combinan con cualquier estilo decorativo, del clásico al minimalista. “Siempre que puedas, instálalas al techo”, concluyen desde Cortina Stylo Spain. “El resultado es más elegante, la estancia parece más amplia y se consigue una armonía visual que mejora cualquier habitación”.