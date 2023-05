¿Cómo ver el eclipse lunar penumbral de mayo? Este será el primero de los dos que habrá este año y está listo para aparecer el viernes 5 de mayo cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alineen una vez más para un regalo celestial. En esa línea, aquí en Gestión te explicamos lo que debes saber sobre eclipse lunar de mayo de 2023 y cómo observarlo desde el lugar en el que te encuentres.

Cabe resaltar que los eclipses lunares ocurren cuando la Tierra se coloca entre el sol y la Luna y proyecta una sombra sobre su superficie. Solo pueden ocurrir durante la luna llena y son un objetivo interesante para observar el cielo.

¿DÓNDE SE PODRÁ VER EL ECLIPSE LUNAR DEL 5 DE MAYO?

Si bien este tipo de eclipses son más difíciles de detectar que los eclipses totales o parciales, este evento celestial será completamente visible sobre Asia y Australia. Al salir o ponerse la Luna, podrá observarse sobre África y Europa Central y Oriental. De hecho, se tratará de un evento astronómico impresionante que se podrá observar desde muchas partes del mundo.

Por otro lado, según el sitio especializado In the Sky, el fenómeno astronómico no será visible en absoluto desde Norteamérica, Sudamérica o la mayor parte de Europa, puesto que la Luna estará por debajo del horizonte durante todo el tiempo que la Tierra esté a la sombra de la Luna.

¿CUÁNDO SE VERÁ EN DIRECTO EL ECLIPSE LUNAR PENUMBRAL?

Depende de dónde te encuentres, pero la hora y la fecha señala que el eclipse penumbral comenzará el 5 de mayo a las 10:11 EST (15:11 GMT), el eclipse máximo se alcanzará a las 12:22 EST (17:22 GMT) y el eclipse penumbral finalizará a las 14:31 EST (19:31 GMT). La duración total del eclipse es de 4 horas y 18 minutos.

¿CÓMO VER EN VIVO ONLINE EL ECLIPSE LUNAR?

Como en muchos países no se podrá ver el eclipse lunar penumbral, hay muchas formas de presenciarlo. ¿Cómo? A través de aplicaciones y diferentes transmisiones en directo.

Por ejemplo, puedes descargar la aplicación gratuita de Sky Tonight. Una vez que la tengas instalada, abre la ventana del calendario tocando su ícono, que está en la parte inferior de la pantalla. Luego, seleccionas el mes, en este caso mayo, y tocas la fecha, 5.

Debajo del calendario, verás el evento del Eclipse Lunar Penumbral. Tócalo y verás la visibilidad desde tu ubicación en “Visibilidad global”.

¿CÓMO VER EL ECLIPSE PENUMBRAL DE LUNA?

Si bien puedes ver un eclipse lunar directamente, el efecto de un eclipse penumbral puede ser apenas perceptible, especialmente para el ojo inexperto. A veces solo es visible en fotografías cuidadosamente controladas o por personas con una vista extremadamente aguda.

Usar binoculares puede ser una buena idea para observar el eclipse, puesto que es posible que puedas ver la Luna oscurecerse un poco durante el máximo del eclipse.

DATOS IMPORTANTES DEL ECLIPSE LUNAR DE MAYO DE 2023

Hora de inicio del eclipse lunar penumbral: El 5 de mayo a las 15:14 GMT (11:14 a.m. EDT / 08:14 a.m. PDT / 10:14 a.m. CDT)

El 5 de mayo a las 15:14 GMT (11:14 a.m. EDT / 08:14 a.m. PDT / 10:14 a.m. CDT) Hora que alcanzará su máximo el eclipse lunar penumbral: El 5 de mayo a las 17:22 GMT (1:22 p.m. EDT / 12:22 p.m. PDT / 10:22 a.m. CDT)

El 5 de mayo a las 17:22 GMT (1:22 p.m. EDT / 12:22 p.m. PDT / 10:22 a.m. CDT) Hora del final del eclipse lunar penumbral: El 5 de mayo a las 19:31 GMT (3:31 p.m. EDT / 2:31 p.m. PDT / 12:31 p.m. CDT)

El 5 de mayo a las 19:31 GMT (3:31 p.m. EDT / 2:31 p.m. PDT / 12:31 p.m. CDT) Tiempo del eclipse lunar penumbral: El eclipse dura 4 horas y 18 minutos.

El eclipse dura 4 horas y 18 minutos. Magnitud umbral del eclipse lunar: La magnitud umbral es -0,046.

La magnitud umbral es -0,046. Magnitud penumbral del eclipse lunar: La magnitud penumbral es 0,964 (el eclipse lunar penumbral más profundo hasta el de septiembre de 2042)

¿CUÁNDO ES EL PRÓXIMO ECLIPSE LUNAR EN 2023?

El próximo eclipse lunar de este 2023 será el 28 de octubre. Será un eclipse lunar parcial visible en Europa, Asia, Australia, África, América del Norte, norte y este de América del Sur.

¿CUÁLES SON LOS PRÓXIMOS ECLIPSES DE ESTE 2023?