La visita del papa León XIV en Perú podrá seguirse por televisión y plataformas digitales. TVPerú tendrá a su cargo la señal oficial del acontecimiento, ATV anunció una cobertura especial y Vatican News ofrecerá transmisiones de determinadas actividades del viaje apostólico. La disponibilidad de cada acto dependerá de la programación de cada medio.

El programa publicado por la Santa Sede contempla la llegada del pontífice a la Base Aérea del Callao el miércoles 11 de noviembre de 2026, a las 5:30 p. m., hora peruana . Esa hora corresponde al arribo previsto, no necesariamente al inicio de las transmisiones televisivas.

El papa León XIV (Robert Prevost) visitará el Perú del 11 al 16 de noviembre de 2026 como parte de su primer viaje apostólico por Sudamérica. (Foto: ALESSIA GIULIANI / CPP / HANS LUCAS / HANS LUCAS / AFP)

¿Qué canales transmiten la visita del papa León XIV EN VIVO y ONLINE al Perú?

Estas son las opciones de cobertura mencionadas en la información reunida por Gestión:

Medio Cobertura anunciada Qué revisar antes de conectarte TVPerú La nota lo identifica como canal oficial del acontecimiento y señala que el IRTP generará y distribuirá las imágenes. La programación del canal y la señal habilitada para cada actividad. ATV Anunció una programación especial con transmisiones de misas, encuentros y actividades principales. El horario de emisión y la disponibilidad del acto en televisión o sus plataformas digitales. Vatican News Ofrecerá transmisiones de determinadas actividades del viaje apostólico. El evento seleccionado, el idioma de los comentarios y la hora del directo.

La cobertura anunciada no debe interpretarse como una transmisión íntegra de todos los actos en cada plataforma.

¿Dónde seguir al papa León XIV por internet?

ATV anunció cobertura a través de su página web y redes sociales, además de su señal televisiva. Vatican News también figura entre las alternativas digitales para seguir actividades del viaje. Antes de cada celebración, revisa el anuncio del medio para identificar el enlace y el horario de la transmisión correspondiente.

Para facilitar el acceso, esta nota debe reunir los enlaces verificados de cada emisor e indicar a qué actividad corresponde cada directo. Un enlace a la portada de un medio no debe presentarse como si fuera el enlace específico de una misa.

¿A qué hora empieza la transmisión de la llegada del papa?

La llegada del papa León XIV a la Base Aérea del Callao está programada para el miércoles 11 de noviembre a las 5:30 p. m., según el itinerario de la Santa Sede. Sin embargo, la información de cobertura recogida en esta nota no precisa a qué hora comenzará la emisión de cada canal.