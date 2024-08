Aunque algunos especialistas recomiendan cobrar el Seguro Social cuando se cumpla 70 años porque aseguran que los jubilados recibirán más beneficios, el asesor financiero Dave Ramsey opina todo lo contrario y aconseja que lo hagan a los 62 años, palabras que desataron una ola de críticas de varios asesores. Pese a ello, el también autor de siete libros sostiene lo señalado. ¿Qué dijo? En los siguientes párrafos, te lo contamos.

Cabe mencionar que la pensión de jubilación genera tranquilidad a todos los trabajadores que hayan dedicado varios años laborando en Estados Unidos. Se otorga cuando alguien cesa sus labores, pero se debe tener en cuenta que esta no reemplaza de manera íntegra los ingresos.

EL CONSEJO DE DAVE RAMSEY PARA COBRAR EL SEGURO SOCIAL DESDE LOS 62 AÑOS

Dave Ramsey, quien en el pasado calificó a la Seguridad Social como una “cosa estúpida”, considera que las personas deberían comenzar a retirar su dinero a los 62 años, todo lo contrario a lo que recomiendan expertos financieros que piden a los estadounidenses esperar hasta tener 66 o 67 años, así tengan la posibilidad de hacerlo antes.

Si bien, los especialistas aseguran que la espera valdrá la pena porque sus beneficios y pagos mensuales serán mayores, Ramsey argumenta que no es así, ya que lo mejor es sacar ese dinero antes para invertirlo. “Esa cuenta le hará más que suficiente para cubrir la diferencia entre su cuenta de 66 [edad] y su cuenta de 62 [edad]”, explicó.

De acuerdo con la publicación de MSN, el autor pidió que para invertir se debe encontrar buenos fondos mutuos con el fin de que le permita ganar más dinero al cobrar el Seguro Social cuando tenga 62 años. Lo mejor -según él- recibirán más plata ese momento que si esperan hasta los 66, 67 o 70 años.

Aunque es una oferta tentadora, los especialistas financieros piden no arriesgar en caso no sepan invertir o no consigan un profesional calificado que los oriente.

Debido a que cada persona tiene una situación financiera distinta, tomarán el consejo de Dave, que resultaría útil en algunos casos.

Pese a lo señalado no solamente por Ramsey y otros expertos, al final la decisión será íntegramente de los trabajadores, quienes definirán a qué edad desean retirarse de sus centros de labores. Mientras tanto, los expertos continuarán dando sus opiniones.