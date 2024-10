La numismática sigue siendo un arte rentable en pleno 2024, pese a que muchos hoy lo consideran un pasatiempo. Si estás intentando sacar provecho de las monedas que guardas, y no has dado con ejemplares antiguos cuyo valor supera los US$1,000, no te desesperes. Recuerda que existen monedas más actuales que podrían darte varios cientos debido a su gran implicancia histórica. Una de ellas es la moneda de 25 centavos de 2012, cuyo potencial de venta te asegura una minifortuna en las casas de subastas más importantes de todo Estados Unidos.

En ocasiones, este tipo de monedas pueden alcanzar montos superiores a los US$2,000 (Foto: Pexels)

Ahora es el momento de prestar atención a las monedas que has mantenido en casa. Por ello, te recomiendo reunir todas las piezas que encuentres y buscar un sitio cómodo para examinarlas. La moneda del día de hoy es el ejemplar de 25 centavos de 2012, cuyo valor podría ascender hasta US$2,000.

¿CÓMO LUCE LA MONEDA DE 25 CENTAVOS ACADIA DEL 2012 Y POR QUÉ ES TAN RARA?

Reconocida como la tercera emisión en 2012, la moneda de 25 centavos del Parque Nacional Acadia también es la decimotercera del programa America the Beautiful Quarters. A principios del siglo XX, visionarios donaron la tierra en la escarpada costa de Maine, destacando su belleza y diversidad; así se fundó el Parque Nacional Acadia, el primer parque nacional al este del río Mississippi.

Además, este parque alberga la montaña más alta de la costa atlántica del país y fue establecido como sitio nacional el 8 de julio de 1916.

Estas piezas son muy bien valoradas en las casas de subastas (Foto: ColConect)

Para poder identificar esta pieza de escasa circulación, te dejaré un listado de algunas piezas de la moneda de 25 centavos del 2012 conocidas como la serie Acadia.

Presenta el busto del presidente George Washington

Ilustra una vista del faro de Bass Harbor Head

Representa la accidentada costa de Acadia

Incluye las inscripciones: “ACADIA”, “MAINE”, “2012″ y “E PLURIBUS UNUM”

Captura la esencia y la belleza natural de Acadia, incluyendo elementos como la costa, el faro, los pinos y el océano

¿CÓMO LUCE LA MONEDA DE 25 CENTAVOS DE 2012 QUE PUEDE VALER US$2,000?

Al buscar el ejemplar que te podría proporcionar hasta US$2,000, es esencial que confirmes que la moneda de 25 centavos de 2012 exhiba la marca de ceca “P”, la cual indica su acuñación en la Casa de Moneda de Filadelfia, donde se fabricaron 24,800,000 unidades.

Según lo que establece el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS), aquí se muestra el monto que podrías recibir por una moneda de 25 centavos Acadia de 2012-P, dependiendo de su evaluación:

Moneda de 25 centavos Acadia 2012-P (MS-63): hasta US$3.

Moneda de 25 centavos Acadia 2012-P (MS-64): hasta US$4.

Moneda de 25 centavos Acadia 2012-P (MS-65): hasta US$5.

Moneda de 25 centavos Acadia 2012-P (MS-66): hasta US$12.

Moneda de 25 centavos Acadia 2012-P (MS-67): hasta US$110.

Moneda de 25 centavos Acadia 2012-P (MS-68): hasta US$2,000.

Las colecciones de esta serie de monedas pueden ser vendidas en las casas de subastas más importantes de USA (Foto: Conect)

No olvides que el estado físico de una moneda puede impactar significativamente su valor, además de la oferta y la demanda en el mercado de subastas en un momento particular. Si no estás seguro de cuánto vale tu moneda, es recomendable que te pongas en contacto con un comerciante o coleccionista de monedas antes de gastar dinero en un servicio de calificación profesional.