Edwin Castro, a quien se le atribuye el premio histórico de la lotería Powerball, está envuelto en una demanda sobre la compra del boleto que lo convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Cuándo, finalmente, se resolverá el caso?

Otro hispano, José Rivera, alega que él es el verdadero dueño del boleto y que éste le había sido robado por Urachi “Reggie” Romero, un jardinero que le alquilaba una cuarto dentro de su casa.

Rivera demandó ante la Corte de Alhambra a “Reggie”, a Castro y a la misma Lotería de California. ¿Qué pasará?

¿CUÁNDO SE RESOLVERÁ LA DEMANDA POR EL BILLETE GANADOR DE US$2 BILLONES DEL POWERBALL?

Para el abogado de lotería Kurt Panouses, la disputa legal por el supuesto robo del boleto ganador de los dos billones de dólares del Powerball en California, podría extenderse incluso por años sin llegar a una conclusión.

“Algunos de esos casos terminan atados a los tribunales por entre tres y cuatro años y tienen múltiples abogados que toman el caso sobre una base porcentual”, indicó Panouses, con sede en Florida, a The US Sun.

Panouses, quien ha asesorado a decenas de ganadores de la lotería, considera que el caso, presentado en la Corte de Alhambra contra Edwin Castro, no da señales de avanzar a nivel judicial. Tampoco ve probable que el reconocido ganador del mayor premio en la historia del Powerball, tenga la intención de ceder parte del dinero a José Rivera, quien se identifica como la persona que compró el billete de lotería.

“En algunos casos, a las personas se les da dinero para que se vayan, pero yo sospecho que en este caso, debido a la cantidad de dinero, va a tomar al menos tres años, y el boleto puede quedar atado”, consideró.

Los oficiales del Departamento de Policía de Pasadena, en tanto, confirmaron que el caso ahora es una investigación activa, pero el informe aún no se ha hecho público.

La Oficial de Información Pública de la Ciudad de Pasadena, Lisa Derderian, le dijo a The US Sun que “el Departamento de Policía de Pasadena, en coordinación con los Investigadores de la Lotería, está investigando activamente estos reclamos”. Sin embargo, reveló que “las pesquisas solo son como un robo menor porque el boleto costó 10 dólares”.

Cuánto dinero recibió Castro

El bote del Powerball fue de más de US$2,000 millones de dólares, aunque Castro, de 31 de años, optó por un pago único de US$997,6 millones, que descontando impuestos se redujo a US$628.5 millones.

La lujosa mansión comprada por Edwin Castro, está ubicada en Hollywood Hills, California, tras cobrar el premio del Powerball (Foto: Simon Berlyn / The Agency).

SIN BOLETO, NO HAY RECLAMO, ASEGURA LA LOTERÍA DE CALIFORNIA

Lisa L. Freund, la fiscal general adjunta de California, que representa a la Comisión de Lotería del Estado, le respondió a la defensa de José Rivera, describiendo una sección del Código de Gobierno que establece: “No se puede pagar ningún premio que surja de boletos no recibidos. El Sr. Rivera, como presunto comprador de boletos de lotería, no posee ningún derecho exigible sobre los demás participantes, en ausencia de un boleto ganador”.